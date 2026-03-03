Spáð er austan og suðaustan 13-20 m/s sunnan- og vestantil í dag og fer að snjóa þar upp úr hádegi en von á rigningu eða slyddu síðdegis. Vindur verður hægari og úrkomulítið um landið norðaustanvert. Veður fer hlýnandi og hiti víða núll til átta stig síðdegis, hlýjast sunnan heiða.
Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular viðvaranir á suðvesturhluta landsins í dag og taka þær gildi klukkan níu og standa til klukkan eitt. Reikna má með skafrenningi og litlu skyggni á köflum svo sem á Hellisheiði og Þrengslum en líka á Kjalarnesi og Snæfellsnesi. Vindhviður gætu náð 30 m/s við fjöll sem er varasamt ökutækjum sem taka á sig vind. Því gæti orðið von á samgönguröskunum.
Það snýst svo í sunnan og suðvestan 8-15 m/s í kvöld og nótt með éljum suðvestanlands en birtir til norðaustantil. Hiti í kringum frostmark á morgun.