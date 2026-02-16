Veður

Draga kalt heim­skauta­loft yfir landið næstu daga

Atli Ísleifsson skrifar
Gera má ráð fyrir frosti þremur til átján stig í dag.
Vísir/Vilhelm

Hæð yfir Grænlandi og lægðir vestur af Noregi halda áfram að draga kalt heimskautaloft yfir landið næstu daga. Gera má ráð fyrir frosti þremur til átján stig í dag þar sem kaldast verður inn til landsins.

Á vef Veðurstofunnar segir að heldur meiri hreyfing verði þó á lægðum í kringum landið þessa vikuna sem færi yfir úrkomubakka víða um land og því ætti hlé að verða á þurrkatíðinni um landið sunnanvert.

Á þriðjudag verður allhvasst eða hvasst austantil á landinu, einkum á Austfjörðum, og einnig um vestanvert landið síðdegis. Víða úrkomulítið fyrir utan stöku él norðantil, en útlit fyrir að hríð bresti á um landið suðvestanvert þegar líða fer á þriðjudaginn sem gæti varað inn í miðvikudaginn. Þá mun draga hægt úr vindi og ofankomu sunnantil, en byrja að snjóa norðantil síðdegis.

Á fimmtudag er útlit fyrir að það verði framhald á snjókomunni norðanlands þó dragi heldur úr frosti. Annars þurrt að mestu.

Spákort fyrir klukkan 14.Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á þriðjudag: Norðaustlæg átt 8-15 m/s norðvestan- og vestantil, hvassara austast um tíma, en annars hægari. Dálítil él norðantil, en snjókoma sunnantil. Hiti frá frostmarki við Suðurströndina, niður í 12 stiga frost fyrir norðan.

Á miðvikudag: Norðlæg átt 5-13 m/s. Él um landið sunnanvert, en snjókoma norðanlands. Frost 0 til 8 stig.

Á fimmtudag: Norðaustan 3-13 m/s, hvassast norðvestantil. Snjókoma eða él um landið norðanvert. Frost 0 til 6 stig.

Á föstudag: Norðaustan 5-15 m/s, hvassast norðvestantil og með Suðurströndinni. Snjókoma eða él norðanlands. Hiti um frostmark við ströndina en vægt frost inn til landsins.

Á laugardag: Útlit fyrir austlæga átt og rigningu, snjókomu eða slyddu, einkum norðantil. Hlýnar upp fyrir frostmark við ströndina í flestum landshlutum.

Á sunnudag: Útlit fyrir ákveðna norðaustlæga átt og talsverða úrkomu, einkum suðaustantil, en hægari og úrkomuminna suðvestantil. Heldur hlýrra syðst, annars hiti víða um og undir frostmarki.

