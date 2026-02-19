Veðurstofan gerir ráð fyrir norðlæg átt í dag, fimm til þrettán metrum á sekúndu, en aðeins hvassara á Suðausturlandi.
Spáð er éljum eða snjókomu með köflum á norðan- og austanverðu landinu, en léttskýjuðu að mestu í öðrum landshlutum.
Frost verður á bilinu núll til sex stig yfir daginn.„Á morgun verður norðlæg átt 3-10 m/s, 10-15 suðaustantil. Stöku él fyrir norðan og austan, en bjart að mestu sunnan- og vestantil. Hiti breytist lítið.Spár fyrir helgi eru enn frekar óvissar. Líklega vaxandi austanátt á laugardag og snjókoma eða slydda á sunnudag, einkum austanlands,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á föstudag: Norðlæg átt 5-13 m/s, en heldur hvassara suðaustantil. Snjókoma eða él um landið norðanvert, en bjartviðri sunnanlands. Frost 0 til 7 stig.
Á laugardag: Austlæg átt 3-10. Dálítil él norðan- og austanlands, einkum við ströndina, en þurrt og bjart sunnan heiða. Hvessir með líkum á snjókomu allra syðst undir kvöld. Frost 2 til 10 stig, kaldast inn til landsins.
Á sunnudag: Norðlæg átt 3-10. Stöku smáél fyrir norðan, en lengst af þurrt sunnanlands. Hiti breytist lítið.
Á mánudag: Hæg breytileg átt og þurrt að kalla, en vaxandi suðaustanátt, snjókoma og síðar rigning sunnan- og vestantil eftir hádegi. Frost 2 til 8 stig, en hlýnar suðvestanlands um kvöldið.
Á þriðjudag: Austlæg átt og snjókoma eða slydda með köflum. Vægt frost um mest allt land.
Á miðvikudag: Útlit fyrir vestlæga átt. Stöku él, en snjókoma austantil framan eftir degi. Hiti breytist lítið.