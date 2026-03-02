„Þá er bara búið að skemma MR“ Smári Jökull Jónsson skrifar 2. mars 2026 22:17 Bæði fyrrverandi og núverandi nemendur MR eru á einu máli um nytsemi latínunáms. Vísir/Bjarni Fyrrverandi og núverandi nemendur Menntaskólans í Reykjavík eru á einu máli um gagnsemi latínunáms. Táknræn mótmæli vegna umdeildra breytinga á latínukennslu skólans beinast að rektor skólans og eiga rætur að rekja rúm 170 ár aftur í tímann. Latínukennsla við MR hefur verið til umræðu vegna fyrirhugaðra breytinga og sagði rektor skólans meðal annars að nemandur hafi kvartað yfir að fagið sé þungt. „Það er mörgþúsundalda gamalt fyrirbæri að nemendur kvarti undan of miklu álagi en nemendur í MR eiga það sameiginlegt, allavega eftir á að hyggja, að þeir sem útskrifast úr MR eru þakklátir fyrir kröfurnar sem voru gerðar,“ segir Sigurður Ingvarsson, leikari og fyrrverandi nemandi MR. Sigurður hikar ekki þegar hann er spurður hvað það þýði ef latínukennsla leggst af í MR. „Þá er bara búið að skemma MR.“ „Fyrstu menntastofnanir hérna á Íslandi, Skálholt og Bessastaðaskóli sem MR á rætur sínar að rekja til, þar gekk námið fyrst og fremst út á latínu, forngrísku og hebresku, þessi fornmál. Svo voru hin fræðin bara byggð ofan á það. Fyrst latína, svo allt hitt.“ Sigurður Ingvarsson er fyrrverandi nemandi Menntaskólans í Reykjavík og leikstýrir Herranótt skólans um þessar mundir.Vísir/Bjarni Latínan sé grundvöllur menntunar hér á landi og hafi nýst honum vel í framhaldsnámi. „Ég get sagt það að ég fékk svo gífurlega djúpstæða þekkingu á allri heimspeki, listum og menningararfleifð okkar Evrópubúa. Við vorum að lesa Forngrikkina hérna í MR,“ bætir Sigurður við en hann er menntaður leikari. Margvísleg nytsemi latínunnar Núverandi nemendur er á sama máli um nytsemi latínunnar. „Ég finn það á eigin skinni að latínan hjálpar mér mjög mikið að læra ný tungumál eins og frönsku og þýsku,“ segir Lára Kristín Ragnarsdóttir nemandi á fornmálabraut. Lára Kristín Ragnarsdóttir nemi á fornmálabraut.Vísir/Bjarni Stalla hennar Embla Hlökk Jóhannesdóttir, nemandi 4. A, segir breytingarnar ekki hafa áhrif á sig persónulega heldur þá sem á eftir koma. Næstu kynslóðir fái ekki sömu tækifæri. „Mér finnst það mjög ósanngjarnt fyrir þau sem að vilja geta lært latínu. Latína hjálpar í læknisfræði, hugvísindum, raunvísindum og öllu þessu sem kemur að samfélagi og bara í svo ótrúlega mörgu,“ bætir Embla við og segir að hún væri ekki komin jafn langt í sínu spænskunámi ef ekki væri fyrir latínuna. Embla Hlökk Jóhannesdóttir nemi í MRVísir/Bjarni Lára segir að nemendum á fornmálabraut finnist leiðinlegt að umræðan í garð latínunnar sé ekki nógu jákvæð. „Ef við þekkjum ekki söguna okkar og hvaðan við komum, þá er það svolítið alvarlegt ef það stendur ekki til boða lengur að læra þessi fornmál.“ Hún segir að ef skorið sé af latínunáminu í MR fái nemendur ekki grundvallarþekkinguna sem felist meðal annars í lestri fornrita. „Ef við erum ekki að lesa fornrit þá er stúdentsprófið úr latínu bara ekkert almennilegt stúdentspróf í latínu.“ Sárnaði áhugaleysið Fyrrverandi nemendur MR hafa gagnrýnt fyrirhugaðar breytingar og segja að með þeim muni fornmálabraut skólans leggjast af. Blésu þeir meðal annars til nýs pereats í anda pereatsins svokallaða árið 1850 sem beindist gegn Sveinbirni Egilssyni sem þá var rektor MR. Þá vildu nemendur fá að drekka áfengi en nú koma í veg fyrir að latínukennsla skerðist. Pereatið beinist nú gegn Sólveigu Hannesdóttur rektor MR og meðal annars var hengdur upp borði við inngang skólans með hennar nafni. „Manni sárnaði smá að heyra að það er svona lítill áhugi fyrir þessari vitneskju hjá menntamálayfirvöldum vegna þess að kannski þykir þetta ekki nógu hagnýtt til þess að fara og læra verkfræði eða læknisfræði eða eitthvað svoleiðis,“ segir Sigurður en hann leikstýrir Herranótt hjá MR þessa dagana. „Fyrir mér er þetta svo, sjálfsagður hlutur. Þetta er grundvallaratriði í okkar kennslu, okkar háttum og siðum og mér finnst þetta bara afskaplega mikilvægt." Lára vill senda skilaboð til samfélagsins að lokum. „Ég vil hvetja fólk til að fræða sig um hvað fornmálabrautin er nytsamleg og fullt af flottu fólki sem hefur verið á fornmálabraut og hefur verið samfélaginu til mikils gagns." Skóla- og menntamál Framhaldsskólar Reykjavík Börn og uppeldi 