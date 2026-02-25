Það á að snjóa á höfuðborgarsvæðinu í dag og á morgun. Veðurfræðingur segir ekki um mjög mikið magn að ræða en það gæti breyst. Það eru engar viðvaranir í gildi en ef magnið breytist verða þær sendar út.
„Það er bakki að nálgast og það getur farið að snjóa hérna eitthvað undir hádegi. Það getur snjóað dálítið í dag og fram á kvöld,“ segir Þorsteinn V. Jónsson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Það rofi svo aftur til í kvöld.
Hann sjái snjókomubakkann á ratsjá nálgast Reykjanesskaga og hann sé á leiðinni að höfuðborgarsvæðinu.
Hann segir ekki endilega um mikið magn snjós að ræða en það gæti breyst.
„Við fylgjumst með því og ef þetta verður eitthvað mikið myndum við senda viðvaranir.“
Hann segir að á morgun eigi svo að hlýna og þá taki við slydda eða rigning en svo kólni síðdegis og þá sé von á öðrum snjókomubakka og frysti um land allt.
„Það er vetrarlegt veður í kortunum næsta sólarhringinn.“