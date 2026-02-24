Eftir sunnanáttina í gær þá snýst í norðan- og norðvestanátt í dag og verður vindur víða á bilinu 8 til 15 metrar á sekúndu en 13 til 20 með snörpum hviðum á Austfjörðum undir kvöld.
Á vef Veðurstofunnar segir að búast megi við éljum norðan- og vestanlands.
Úrkomusvæði með samfelldri rigningu eða slyddu fer yfir austanvert landið, en styttir upp þar í kvöld. Það kólnar nokkuð skarpt í dag, það frystir fyrst á Vestfjörðum og í kvöld verður orðið frost á öllu landinu.
Fram kemur að það sem af er ári hafi veður á landinu verið óvenjulega tilbreytingarlítið og hafi austan- og norðaustanáttir verið ríkjandi. Nú hafi hins vegar orðið umskipti í veðrinu og á næstunni taki við veðurlag sem einkennist af breytileika. Bæði verði veðrið breytilegt milli landshluta og einnig breytilegt með tíma innan sama landsvæðis.
Á morgun, miðvikudag, er útlit fyrir suðvestan- og sunnanátt. Það má búast við éljum, en þegar kemur fram á daginn er gert ráð fyrir að úrkomusvæði með snjókomu fari yfir vesturhelming landsins frá suðri til norðurs. Austanvert landið ætti að sleppa við úrkomu á morgun,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á miðvikudag: Suðvestan og sunnan 8-15 m/s og snjókoma eða él, en yfirleitt þurrt á austanverðu landinu. Frost 0 til 10 stig, mildast suðvestanlands.
Á fimmtudag: Suðaustan 5-13 og rigning eða slydda með köflum sunnanlands, en þurrt að kalla á Norður- og Austurlandi. Hiti 0 til 6 stig. Gengur í norðan 10-18 með snjókomu og frosti á vestanverðu landinu.
Á föstudag: Ákveðin vestlæg átt með éljum eða snjókomu, en styttir upp á austanverðu landinu síðdegis. Frost 3 til 12 stig
Á laugardag: Breytileg átt. Dálítil él vestantil, en snjókoma eða slydda á austurhelmingi landsins. Frost 0 til 10 stig, mildast við austurströndina.
Á sunnudag og mánudag: Suðvestlæg átt með éljum eða snjókomu, en úrkomulítið norðaustantil á landinu. Frost um allt land.