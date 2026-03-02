Ört dýpkandi lægð er nú á leið til norðurs fyrir austan land og fylgja henni vaxandi norðvestanátt á austurhelmingi landsins. Reikna má með 18 til 28 metrum á sekúndu á þeim slóðum eftir hádegi, hvassast í vindstrengjum á Austurlandi og Austfjörðum.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að auk þessa mikla vinds sé útlit fyrir snjókomu og skafrenningskóf á svæðinu frá Tröllaskaga og austur á firði. Frost á landinu verður á bilinu núll til átta stig.
„Gular viðvaranir taka gildi í tilheyrandi landshlutum í dag, og versti kaflinn á spásvæðunum Austurlandi að Glettingi og Austfjörðum hefur verið rammaður inn með appelsínugulri viðvörun. Þar má búast við stórhríð þegar verst lætur og einnig er spáð slíkri veðurhæð að möguleiki er á foktjóni, t.d. að losni þakplötur á stöku stað.
Á vestanverðu landinu verður vindur mun hægari, yfirleitt kaldi eða strekkingur og él fram eftir degi, en þurrt að mestu suðvestanlands. Svalt í veðri.
Í kvöld styttir upp fyrir austan, þá fer einnig að draga úr vindi og í fyrramálið verður þetta illviðri úr sögunni.
Á morgun nálgast næsta lægð úr suðvestri. Þá gengur í allhvassa eða hvassa suðaustanátt sunnan- og vestanlands með snjókomu og síðar rigningu eða slyddu, og líkur eru á að færð spillist á einhverjum fjallvegum um tíma. Á norðaustanverðu landinu verður vindur hins vegar hægari og lengst af úrkomulítið. Hlýnar í veðri,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Seint á morgun dregur úr vindi, og á miðvikudag er svo útlit fyrir sunnan kalda eða strekking með éljum sunnan- og vestantil,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á þriðjudag: Gengur í suðaustan 13-20 m/s með snjókomu og síðan rigningu eða slyddu, en hægari og úrkomulítið um landið norðaustanvert. Hlýnandi, hiti 0 til 8 stig síðdegis. Suðaustan og sunnan 8-15 um kvöldið og kólnar vestanlands með éljum.
Á miðvikudag: Sunnan og suðvestan 5-13 og él sunnan- og vestanlands, annars bjart að mestu. Frost víða 0 til 5 stig.
Á fimmtudag: Suðlæg átt 5-13 og él, en bjartviðri um landið norðaustanvert. Hiti breytist lítið. Vaxandi suðaustanátt um kvöldið með slyddu eða snjókomu sunnanlands.
Á föstudag: Ákveðin sunnanátt og snjókoma eða él, en styttir upp á Norðaustur- og Austurlandi. Hiti um eða undir frostmarki.
Á laugardag: Hvöss sunnan- og suðaustanátt og snjókoma eða slydda, en rigning um tíma á láglendi. Úrkomuminna seinnipartinn. Hiti um eða yfir frostmarki.
Á sunnudag: Suðvestanátt og él, en bjart að mestu norðaustanlands. Hiti kringum frostmark.