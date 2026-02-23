Útlit fyrir lægðagang og umhleypinga Atli Ísleifsson skrifar 23. febrúar 2026 07:10 Spáð er hlýnandi veðri í bili, hiti víða eitt til sjö stig síðdegis. Vísir/Vilhelm Veðurstofan segir að næstu daga sé útlit fyrir lægðagang og umhleypingasamt veður, en grunn lægð fyrir vestan land mun stjórna veðrinu í dag. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að það verði suðaustan kaldi eða stinningskaldi og skúrir eða slydduél, en þurrt að mestu norðaustanlands. Spáð er hlýnandi veðri í bili, hiti víða eitt til sjö stig síðdegis. Á morgun fer heldur dýpri lægð norður skammt fyrir austan land. Vindur snýst í ákveðna norðan- og norðvestanátt, jafnvel hvassviðri á Austfjörðum síðdegis. Él, einkum norðan heiða, en slydda eða rigning um tíma á Suðaustur- og Austurlandi þegar lægðin fer hjá. Það kólnar aftur, annað kvöld verður komið frost um allt land. Á miðvikudag er síðan spáð kaldri suðvestanátt með snjókomu eða éljum, en þurru veðri austantil á landinu. Spákort fyrir klukkan 14.Veðurstofan Veðurhorfur á landinu næstu daga Á þriðjudag: Gengur í norðan og norðvestan 8-15 m/s. Él, einkum norðanlands, en rigning eða snjókoma um tíma á Suðaustur- og Austurlandi. Kólnandi, frost víða 0 til 7 stig síðdegis. Á miðvikudag: Suðvestan 5-13 og snjókoma eða él, en yfirleitt þurrt á austanverðu landinu. Frost 0 til 10 stig, mildast syðst. Á fimmtudag: Norðlæg eða breytileg átt. Víða snjókoma vestanlands, en að mestu þurrt austantil. Áfram kalt í veðri. Á föstudag: Vestlæg eða breytileg átt og víða él. Talsvert frost, einkum inn til landsins. Á laugardag og sunnudag: Breytileg átt og él á víð og dreif, en að mestu þurrt í innsveitum. Kalt í veðri. Veður Mest lesið Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Erlent Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Erlent Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Innlent Segir Trump ekkert botna í því hvers vegna Íranir gefa ekki eftir Erlent Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Rödd þolendanna að drukkna í spillingarmálum og samsæriskenningum Erlent Vatnsból hefðu verið í hættu ef vindáttin hefði verið önnur Innlent Yngsti forsætisráðherrann sór embættiseið Erlent Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Innlent Fleiri fréttir Útlit fyrir lægðagang og umhleypinga Hvöss austanátt fylgir alldjúpri lægð í dag Gul veðurviðvörun á Suðausturlandi Hitinn að skríða yfir frostmark sunnan heiða Herðir á frosti í kvöld Él og snjókoma norðan- og austantil Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Útlit fyrir hríðarbyl á Suðurlandi Draga kalt heimskautaloft yfir landið næstu daga Vara við snörpum vindhviðum Köldu heimskautalofti enn beint til landsins Kaldri norðlægri átt beint til landsins Dálítil él norðan- og austantil en annars bjart að mestu Dregur úr vindi og kólnar í kvöld Vindasamt víða á landinu Áfram léttskýjað á Suðvesturhorninu Éljagangur og slabb í kortunum Skil að ganga yfir landið með tilheyrandi úrkomu Ekkert lát á austlægum áttum Allhvass vindur og svalari en síðustu daga Áfram austanátt og kólnar í kvöld Ekkert óvenjulegt við kalt og bjart veður Hvassast við suðurströndina Má búast við skúrum eða éljum Víðast úrkomulítið en skúrir og slydduél austantil Mildri austanátt beint til landsins Áfram hvasst með suðurströndinni Slær áfram í storm á suðurströndinni Djúp lægð veldur stormi syðst á landinu Þurrt og bjart víða um landið Sjá meira