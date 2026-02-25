Gul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu vegna snjókomu Atli Ísleifsson skrifar 25. febrúar 2026 14:05 Viðvörunin tók gildi 13:55 og gildir til klukkan 19. Veðurstofan Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun á höfuðborgarsvæðinu vegna talsverðrar eða mikillar snjókomu. Viðvörunin tók gildi 13:55 og gildir til klukkan 19. Reikna má með talsverðri eða mikilli snjókomu, sem getur valdið umferðartruflunum. Á vef Vegagerðarinnar segir að það muni snjóa víða á suðvestanverðu landinu eftir hádegi. Þar sem snjói mest verði blint í skafrenningi og talsverðri ofankomu. „Það er enn nokkur óvissa hvar snjóar mest, en spáð er hríðarveðri á Reykjanesbraut og á Hringveginum norður af Hvalfirði á milli 14:00 og 19:00 Snjóar einnig og krefjandi akstursskilyrði á Hellisheiði og í Þrengslum á sama tíma,“ segir á umferdin.is. Veður Færð á vegum Tengdar fréttir Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Lögreglan og Vegagerðin biðja ökumenn á suðvestanverðu landinu að fylgjast vel með aðstæðum í dag en búist er við mikilli snjókomu og hríðarveðri. Björgunarsveitir þurftu að koma allnokkrum til bjargar í vetrarveðrinu sem gekk yfir á Austurland í gærkvöldi. 25. febrúar 2026 11:52 Mest lesið Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Innlent Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Innlent Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Innlent Fangavörður sendur í leyfi Innlent Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun Innlent Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Innlent Þrjár stúlkur réðust á eina Innlent Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Erlent Rúta út af vegi í Fagradal og fleiri í vanda í hvassviðrinu Innlent Fleiri fréttir Gul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu vegna snjókomu Snjókoma á höfuðborgarsvæði í dag og á morgun Úrkomusvæði með snjókomu fer yfir vesturhelming landsins Gular veðurviðvaranir á Austurlandi Snýst í norðanátt og snarpar hviður austantil Útlit fyrir lægðagang og umhleypinga Hvöss austanátt fylgir alldjúpri lægð í dag Gul veðurviðvörun á Suðausturlandi Hitinn að skríða yfir frostmark sunnan heiða Herðir á frosti í kvöld Él og snjókoma norðan- og austantil Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Útlit fyrir hríðarbyl á Suðurlandi Draga kalt heimskautaloft yfir landið næstu daga Vara við snörpum vindhviðum Köldu heimskautalofti enn beint til landsins Kaldri norðlægri átt beint til landsins Dálítil él norðan- og austantil en annars bjart að mestu Dregur úr vindi og kólnar í kvöld Vindasamt víða á landinu Áfram léttskýjað á Suðvesturhorninu Éljagangur og slabb í kortunum Skil að ganga yfir landið með tilheyrandi úrkomu Ekkert lát á austlægum áttum Allhvass vindur og svalari en síðustu daga Áfram austanátt og kólnar í kvöld Ekkert óvenjulegt við kalt og bjart veður Hvassast við suðurströndina Má búast við skúrum eða éljum Víðast úrkomulítið en skúrir og slydduél austantil Sjá meira