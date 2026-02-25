Veður

Gul við­vörun á höfuð­borgar­svæðinu vegna snjó­komu

Atli Ísleifsson skrifar
Viðvörunin tók gildi 13:55 og gildir til klukkan 19.
Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun á höfuðborgarsvæðinu vegna talsverðrar eða mikillar snjókomu.

Viðvörunin tók gildi 13:55 og gildir til klukkan 19. Reikna má með talsverðri eða mikilli snjókomu, sem getur valdið umferðartruflunum.

Á vef Vegagerðarinnar segir að það muni snjóa víða á suðvestanverðu landinu eftir hádegi. Þar sem snjói mest verði blint í skafrenningi og talsverðri ofankomu.

„Það er enn nokkur óvissa hvar snjóar mest, en spáð er hríðarveðri á Reykjanesbraut og á Hringveginum norður af Hvalfirði á milli 14:00 og 19:00 Snjóar einnig og krefjandi akstursskilyrði á Hellisheiði og í Þrengslum á sama tíma,“ segir á umferdin.is.

Veður Færð á vegum

Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir

Lögreglan og Vegagerðin biðja ökumenn á suðvestanverðu landinu að fylgjast vel með aðstæðum í dag en búist er við mikilli snjókomu og hríðarveðri. Björgunarsveitir þurftu að koma allnokkrum til bjargar í vetrarveðrinu sem gekk yfir á Austurland í gærkvöldi.

