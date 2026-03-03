Stríð Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran hefur nú breiðst út um öll Mið-Austurlönd, með gagnárásum Írana á herstöðvar og sendiráð Bandaríkjanna og skotmörk í Ísrael.
Greint hefur verið frá því að sendiráði Bandaríkjanna í Ríad í Sádi Arabíu hefði verið lokað tímabundið eftir að það varð fyrir drónaárás. Þá hefur Bandaríkjastjórn skipað flestum starfsmönnum sínum og fjölskyldum þeirra í Írak, Bahrain og Jórdaníu að yfirgefa ríkin.
Íranski byltingavörðurinn greindi frá því í morgun að hann hefði gert árás á herstöð Bandaríkjamanna í Sheikh Isa í Bahrain, sem samanstóð af að minnsta kosti 20 drónum og þremur eldflaugum. Sagðist hann hafa eyðilagt stjórnstöð stöðvarinnar en þetta hefur ekki verið staðfest.
Yfirvöld vestanhafs hafa hvatt ríkisborgara sína til að yfirgefa yfir tug ríkja í Mið-Austurlöndum, meðal annars Bahrain, Egyptaland, Íran, Írak, Ísrael, Palestínu, Jórdaníu, Kúvæt, Líbanon, Oman, Katar, Sádi Arabíu, Sýrland, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Jemen.
Ísraelsher greindi frá því fyrir stundu að árásir stæðu yfir á bæði Tehran og Beirút, höfuðborg Líbanon. Íbúum í suðurhluta Líbanon hafði áður verið ráðlagt að flýja heimili sín. Hezbollah hefur á sama tíma staðið fyrir árásum á skotmörk í Ísrael.
Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, endurómaði skilaboð bandarískra embættismanna frá því í gær þegar hann sagði að stríðið gegn Íran gæti tekið nokkurn tíma en myndi ekki standa yfir í einhver ár. „Þetta er ekki endalaust stríð,“ sagði hann í samtali við Fox News.