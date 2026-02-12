Hæð yfir Grænlandi og lægðasvæði við vesturströnd Noregs beina kaldri norðlægri átt til landsins í dag þar sem yfirleitt verður fremur hægur vindur en strekkingur austast fram á kvöld.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði víða él um landið norðanvert, og einnig sums staðar við suðurströndina. Bjart verður að mestu í öðrum landshlutum.
Frost verður á bilinu þrjú til fimmtán stig, kaldast inn til landsins.
„Svipað veður á morgun, en bætir líklega heldur í ofankomu fyrir norðan.
Á laugardag snýst svo í austlæga átt með dálitlum éljum um landið austanvert. Spálíkön eru hins vegar ekki á einu máli um hvort það hangi þurrt á vesturhluta landsins, eða snjói þar um tíma,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á föstudag: Norðlæg eða breytileg átt, víða 3-10 m/s. Él um landið norðanvert, en þurrt að mestu sunnan heiða. Frost yfirleitt 4 til 15 stig.
Á laugardag: Gengur í austan og norðaustan 5-13. Víða dálítil él, en líklega þurrt á Vesturlandi. Frost 0 til 13 stig, kaldast norðaustantil. Bætir í vind við suðurströndina um kvöldið.
Á sunnudag: Norðaustan og norðan 5-13 og víða él, en léttskýjað um landið sunnanvert. Frost 4 til 15 stig.
Á mánudag: Norðlæg eða breytileg átt og él, en þurrt að mestu sunnanlands. Líkur á snjókomu vestantil um kvöldið. Áfram kalt.
Á þriðjudag: Breytileg átt og snjókoma með köflum. Dregur úr frosti.
Á miðvikudag: Útlit fyrir austan- og norðaustanátt með snjókomu víða um land.