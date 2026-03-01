Varað við miklum vindi og snjókomu á norðaustanverðu landinu eftir hádegi á morgun.
Búast má við snörpum vindhviðum, yfir 35 m/s, austur af Öræfum og á sunnanverðum Austfjörðum upp úr hádegi á morgun, mánudaginn 2. mars. Þetta kemur fram í tilkynningu Vegagerðarinnar.
Einnig er vakin athygli á að færð verði ekki með sem bestum hætti á fjallvegum á svæðinu. Þar má nefna vegi á borð við Fjarðarheiði, Fagradal og Möðrudalsöræfi.
Áætlað er að hríðin gangi yfir seint annað kvöld en hægt er að fyljgast með gangi mála á síðu Vegagerðarinnar.