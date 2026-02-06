Veður

Skil að ganga yfir landið með til­heyrandi úr­komu

Atli Ísleifsson skrifar
Hiti verður á bilinu núll til sjö stig, mildast sunnantil, en kólnar síðdegis.
Veðurstofan gerir ráð fyrir fremur hægum austlægum áttum yfir landinu í dag, en að það verði strekkingur með suðurströndinni.

Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar segir að skil séu á leið yfir vesturhluta landsins og útlit sé fyrir að þau gangi yfir höfuðborgarsvæðið nú undir morgun með tilheyrandi úrkomu.

„Líklega mun úrkoman að mestu falla sem rigning eða slydda, en þó eru líkur á snjókomu, einkum í efri byggðum. Fljótlega um hádegi fer að stytta upp og léttir þá víða til, en úrkomulítið verður austanlands síðdegis.

Um helgina verður norðaustlæg átt með strekkingi eða allhvössum vindi norðvestan- og suðaustantil. Bjart verður að mestu vestanlands, en dálítil él norðan- og austantil. Þá fáum við yfir okkur heldur kaldara loft sem mun að líkindum fylgja okkur inn í næstu viku þegar kólnar enn frekar, og þá einkum norðanlands,“ segir á vef Veðurstofunnar.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á laugardag: Norðaustan og austan 5-13 m/s og él, en bjart að mestu á Suður- og Vesturlandi. Hiti 0 til 4 stig við ströndina, en um og undir frostmarki norðantil og inn til landsins.

Á sunnudag og mánudag: Norðaustan 8-15 m/s, hvassast norðvestantil. Víða él, einkum norðan- og austantil, en úrkomuminna sunnan- og vestantil. Dregur heldur úr frosti.

Á þriðjudag: Norðaustanátt og víða dálítil él, en þurrt að mestu suðvestantil. Frost 0 til 6 stig.

Á miðvikudag og fimmtudag: Útlit fyrir norðaustlæga átt. Bjart með köflum, en dálítil él við Norður- og Austurströndina. Kólnar í veðri, frost 0 til 10 stig, kaldast fyrir norðan.

