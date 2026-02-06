Veðurstofan gerir ráð fyrir fremur hægum austlægum áttum yfir landinu í dag, en að það verði strekkingur með suðurströndinni.
Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar segir að skil séu á leið yfir vesturhluta landsins og útlit sé fyrir að þau gangi yfir höfuðborgarsvæðið nú undir morgun með tilheyrandi úrkomu.
Hiti verður á bilinu núll til sjö stig, mildast sunnantil, en kólnar síðdegis.
„Líklega mun úrkoman að mestu falla sem rigning eða slydda, en þó eru líkur á snjókomu, einkum í efri byggðum. Fljótlega um hádegi fer að stytta upp og léttir þá víða til, en úrkomulítið verður austanlands síðdegis.
Um helgina verður norðaustlæg átt með strekkingi eða allhvössum vindi norðvestan- og suðaustantil. Bjart verður að mestu vestanlands, en dálítil él norðan- og austantil. Þá fáum við yfir okkur heldur kaldara loft sem mun að líkindum fylgja okkur inn í næstu viku þegar kólnar enn frekar, og þá einkum norðanlands,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á laugardag: Norðaustan og austan 5-13 m/s og él, en bjart að mestu á Suður- og Vesturlandi. Hiti 0 til 4 stig við ströndina, en um og undir frostmarki norðantil og inn til landsins.
Á sunnudag og mánudag: Norðaustan 8-15 m/s, hvassast norðvestantil. Víða él, einkum norðan- og austantil, en úrkomuminna sunnan- og vestantil. Dregur heldur úr frosti.
Á þriðjudag: Norðaustanátt og víða dálítil él, en þurrt að mestu suðvestantil. Frost 0 til 6 stig.
Á miðvikudag og fimmtudag: Útlit fyrir norðaustlæga átt. Bjart með köflum, en dálítil él við Norður- og Austurströndina. Kólnar í veðri, frost 0 til 10 stig, kaldast fyrir norðan.