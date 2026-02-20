Veðurstofan gerir ráð fyrir norðlægri átt í dag, þremur til átta metrum á sekúndu en eitthvað hvassara austast á landinu.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði él á norðan- og austanverðu landinu, en þurrt í öðrum landshlutum.
Frost verður á bilinu núll til fimm stig yfir daginn. Lægir og herðir á frosti í kvöld.
„Á morgun verður hæg breytileg átt og yfirleitt bjart veður, en stöku él fyrir norðan og austan. Vaxandi austanátt eftir hádegi, 5-13 m/s um kvöldið, en 13-18 við suðurströndina. Frost 0 til 5 stig yfir hádaginn.
Á sunnudag verður austan 5-13 og bjart með köflum, en áfram 13-18 syðst á landinu. Dálítil él norðan- og austantil framan af degi og líkur á smáéljum við suðurströndina, annars þurrt að kalla. Frost 1 til 6 stig, en rétt yfir frostmarki við suðurströndina,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á laugardag: Gengur í norðaustan 5-13 m/s og 13-18 með suðurströndinni síðdegis. Dálítil él norðan- og austanlands, en þurrt og bjart sunnan heiða. Frost 2 til 8 stig.
Á sunnudag: Norðan og norðaustan 5-13 og él, en þurrt sunnan- og suðvestanlands. Frost 0 til 6 stig.
Á mánudag: Breytileg átt og lengst af þurrt, en snjókoma um tíma vestantil seinnipartinn. Frost 2 til 10 stig, kaldast norðanlands.
Á þriðjudag: Breytileg átt framan af degi en snýst í norðvestlæga átt síðdegis. Snjókoma um tíma í flestum landshlutum og áfram frost um allt land.
Á miðvikudag: Suðlæg átt og él eða snjókoma, en úrkomulítið austanlands. Frost 2 til 12 stig, kaldast norðantil og inn til landsins.
Á fimmtudag: Útlit fyrir breytilega átt með snjókomu í flestum landshlutum. Frost 3 til 8 stig.