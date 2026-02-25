Veður

Hvetja fólk til að fara fyrr heim vegna veðurs

Sunna Sæmundsdóttir og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa
Fólk er hvatt til að fara fyrr heim til að létta á síðdegisumferðinni.
Ofankoma er mikil þessa stundina á höfuðborgarsvæðinu og þau sem hafa tök á því eru hvött til að fara fyrr heim úr vinnu. Gul veðurviðvörun er í gildi og töluverðar seinkanir eru á strætó.

Ofankoman er mikil þessa stundina og samkvæmt Veðurstofunni er reiknað með að hún verði enn meiri þegar líður á daginn. Þau sem hafa tök á því að fara fyrr heim úr vinnu eru því hvött til þess að skoða það til þess að létta á síðdegisumferðinni. Viðvörunin var gefin út rétt fyrir klukkan tvö og tók þá þegar gildi en óvissan var mikil um hvar snjókoman yrði mest.

„Við reiknuðum með að þetta færi aðeins norðar og fram hjá borginni en svo sáum við allt í einu á radarnum að þetta væri bara að stefna beint á borgina. Þá má reikna með að það geti alveg bætt talsvert í snjókomuna í dag og það gætu orðið umferðarvandræði,“ segir Þorsteinn V. Jónsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.

Hann biðlar til ökumanna að fara varlega, sérstaklega þá sem ætla að fara á milli landshluta á Vesturlandi í kvöld.

„Kanna vel aðstæður áður en lagt er af stað og sömuleiðis mega þeir sem eru inni í höfuðborginni reyna að flýta heimferð ef mögulegt er, reyna að forðast umferðateppur og reyna að vera ekki meira á ferðinni en nauðsyn krefur.“

Tölverðar seinkanir eru hjá Strætó vegna snjókomunnar og eru farþegar beðnir um að sýna þolinmæði.

