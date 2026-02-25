Hvetja fólk til að fara fyrr heim vegna veðurs Sunna Sæmundsdóttir og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa 25. febrúar 2026 15:17 Fólk er hvatt til að fara fyrr heim til að létta á síðdegisumferðinni. Vísir/Vilhelm Ofankoma er mikil þessa stundina á höfuðborgarsvæðinu og þau sem hafa tök á því eru hvött til að fara fyrr heim úr vinnu. Gul veðurviðvörun er í gildi og töluverðar seinkanir eru á strætó. Ofankoman er mikil þessa stundina og samkvæmt Veðurstofunni er reiknað með að hún verði enn meiri þegar líður á daginn. Þau sem hafa tök á því að fara fyrr heim úr vinnu eru því hvött til þess að skoða það til þess að létta á síðdegisumferðinni. Viðvörunin var gefin út rétt fyrir klukkan tvö og tók þá þegar gildi en óvissan var mikil um hvar snjókoman yrði mest. „Við reiknuðum með að þetta færi aðeins norðar og fram hjá borginni en svo sáum við allt í einu á radarnum að þetta væri bara að stefna beint á borgina. Þá má reikna með að það geti alveg bætt talsvert í snjókomuna í dag og það gætu orðið umferðarvandræði,“ segir Þorsteinn V. Jónsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Hann biðlar til ökumanna að fara varlega, sérstaklega þá sem ætla að fara á milli landshluta á Vesturlandi í kvöld. „Kanna vel aðstæður áður en lagt er af stað og sömuleiðis mega þeir sem eru inni í höfuðborginni reyna að flýta heimferð ef mögulegt er, reyna að forðast umferðateppur og reyna að vera ekki meira á ferðinni en nauðsyn krefur.“ Tölverðar seinkanir eru hjá Strætó vegna snjókomunnar og eru farþegar beðnir um að sýna þolinmæði. Reykjavík Veður Umferð Mest lesið Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Innlent Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Innlent Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Innlent Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun Innlent Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Innlent Fangavörður sendur í leyfi Innlent Átti að fá smáaura fyrir sögulegt smygl Innlent Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Innlent Gul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu vegna snjókomu Veður Fleiri fréttir Hvetja fólk til að fara fyrr heim vegna veðurs Gul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu vegna snjókomu Snjókoma á höfuðborgarsvæði í dag og á morgun Úrkomusvæði með snjókomu fer yfir vesturhelming landsins Gular veðurviðvaranir á Austurlandi Snýst í norðanátt og snarpar hviður austantil Útlit fyrir lægðagang og umhleypinga Hvöss austanátt fylgir alldjúpri lægð í dag Gul veðurviðvörun á Suðausturlandi Hitinn að skríða yfir frostmark sunnan heiða Herðir á frosti í kvöld Él og snjókoma norðan- og austantil Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Útlit fyrir hríðarbyl á Suðurlandi Draga kalt heimskautaloft yfir landið næstu daga Vara við snörpum vindhviðum Köldu heimskautalofti enn beint til landsins Kaldri norðlægri átt beint til landsins Dálítil él norðan- og austantil en annars bjart að mestu Dregur úr vindi og kólnar í kvöld Vindasamt víða á landinu Áfram léttskýjað á Suðvesturhorninu Éljagangur og slabb í kortunum Skil að ganga yfir landið með tilheyrandi úrkomu Ekkert lát á austlægum áttum Allhvass vindur og svalari en síðustu daga Áfram austanátt og kólnar í kvöld Ekkert óvenjulegt við kalt og bjart veður Hvassast við suðurströndina Má búast við skúrum eða éljum Sjá meira