Gul veðurviðvörun á Suðausturlandi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 21. febrúar 2026 13:07 Búast má við slæmu veðri á suðausturlandi, sér í lagi hjá Mýrdalssandi. Vísir/Vilhelm Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula veðurviðvörun á Suðausturlandi. Hún tekur gildi klukkan sex. Spáð er norðaustan, tíu til átján metrum á sekúndu og snjókomu eða slydda. Búast má við mjög litlu skyggna með köflum, einkum í Mýradal og á Mýrdalssandi. Tekið er fram að samgöngur geti orðið erfiðar. Á vefsíðu Vegagerðarinnar segir að spáð er talsvert miklum hríðarbyl í kvöld á svæðinu og gæti því Hringvegurinn teppst. Veðrið gæti varað þar til síðdegis á morgun.