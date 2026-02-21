Veður

Gul veðurviðvörun á Suð­austur­landi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Búast má við slæmu veðri á suðausturlandi, sér í lagi hjá Mýrdalssandi.
Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula veðurviðvörun á Suðausturlandi. Hún tekur gildi klukkan sex.

Spáð er norðaustan, tíu til átján metrum á sekúndu og snjókomu eða slydda. Búast má við mjög litlu skyggna með köflum, einkum í Mýradal og á Mýrdalssandi.

Tekið er fram að samgöngur geti orðið erfiðar.

Á vefsíðu Vegagerðarinnar segir að spáð er talsvert miklum hríðarbyl í kvöld á svæðinu og gæti því Hringvegurinn teppst. Veðrið gæti varað þar til síðdegis á morgun.

