Veður

Snjó­koma víða en bjart sunnan heiða

Agnar Már Másson skrifar
Það snjóaði allnokkuð á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi. Mynd úr safni.
Það snjóaði allnokkuð á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi. Mynd úr safni. Vísir/Anton Brink

Þó að búast megi við snjókomu með köflum austanlands í dag, og jafnvel lítilsháttar éljum norðan til, verður að mestu bjart sunnan heiða. Aftur á móti eru frosttölur á bilinu 0 til 10 stig í kortunum víða um landið.

Þetta kemur fram í veðurspá Veðurstofu Íslands en þar segir að búast megi við norðurátt 8-15 m/s við suður- og austurströndina í dag, annars hægari vindi. 

Í hugleiðingum veðurfræðings segir að norðlæg átt verði á landinu í dag, kaldi eða strekkingur við suður- og austurströndina, annars hægari vindur. 

Á morgun fari svo vaxandi lægð til norðurs fyrir austan land og það hvessi á austurhelmingi landsins. Samkvæmt nýjustu spám gangi í norðvestan hvassviðri eða storm á þeim slóðum auk þess sem búast megi við hríðarveðri um landið norðaustanvert. 

„Ef að líkum lætur verður því ekkert ferðaveður austantil á landinu á morgun,“ skrifar veðurfræðingur, „og seinnipartinn hvessir enn frekar á Austurlandi og Austfjörðum og þar er fólk hvatt til að huga að lausamunum.“

Á vesturhluta landsins verði vindur mun hægari en þurrt að mestu suðvestanlands.  Á þriðjudag sé svo útlit fyrir ákveðna suðaustanátt með snjókomu, og síðar slyddu eða rigningu, sunnan- og vestantil á landinu.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið