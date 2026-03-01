Snjókoma víða en bjart sunnan heiða Agnar Már Másson skrifar 1. mars 2026 07:36 Það snjóaði allnokkuð á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi. Mynd úr safni. Vísir/Anton Brink Þó að búast megi við snjókomu með köflum austanlands í dag, og jafnvel lítilsháttar éljum norðan til, verður að mestu bjart sunnan heiða. Aftur á móti eru frosttölur á bilinu 0 til 10 stig í kortunum víða um landið. Þetta kemur fram í veðurspá Veðurstofu Íslands en þar segir að búast megi við norðurátt 8-15 m/s við suður- og austurströndina í dag, annars hægari vindi. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að norðlæg átt verði á landinu í dag, kaldi eða strekkingur við suður- og austurströndina, annars hægari vindur. Á morgun fari svo vaxandi lægð til norðurs fyrir austan land og það hvessi á austurhelmingi landsins. Samkvæmt nýjustu spám gangi í norðvestan hvassviðri eða storm á þeim slóðum auk þess sem búast megi við hríðarveðri um landið norðaustanvert. „Ef að líkum lætur verður því ekkert ferðaveður austantil á landinu á morgun,“ skrifar veðurfræðingur, „og seinnipartinn hvessir enn frekar á Austurlandi og Austfjörðum og þar er fólk hvatt til að huga að lausamunum.“ Á vesturhluta landsins verði vindur mun hægari en þurrt að mestu suðvestanlands. Á þriðjudag sé svo útlit fyrir ákveðna suðaustanátt með snjókomu, og síðar slyddu eða rigningu, sunnan- og vestantil á landinu. Mest lesið Stríðið muni halda áfram út vikuna Erlent Trump: Khamenei látinn Erlent Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Erlent Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Innlent Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Erlent Hafnar átökum eða árekstrum við fyrrverandi forstjóra Innlent Illugi kjörinn formaður Ungra vinstri grænna Innlent Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Innlent Snjókoma víða en bjart sunnan heiða Veður Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Erlent Fleiri fréttir Snjókoma víða en bjart sunnan heiða Væta sunnantil og töluverð hláka í höfuðborginni Hvetja fólk til að fara fyrr heim vegna veðurs Gul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu vegna snjókomu Snjókoma á höfuðborgarsvæði í dag og á morgun Úrkomusvæði með snjókomu fer yfir vesturhelming landsins Gular veðurviðvaranir á Austurlandi Snýst í norðanátt og snarpar hviður austantil Útlit fyrir lægðagang og umhleypinga Hvöss austanátt fylgir alldjúpri lægð í dag Gul veðurviðvörun á Suðausturlandi Hitinn að skríða yfir frostmark sunnan heiða Herðir á frosti í kvöld Él og snjókoma norðan- og austantil Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Útlit fyrir hríðarbyl á Suðurlandi Draga kalt heimskautaloft yfir landið næstu daga Vara við snörpum vindhviðum Köldu heimskautalofti enn beint til landsins Kaldri norðlægri átt beint til landsins Dálítil él norðan- og austantil en annars bjart að mestu Dregur úr vindi og kólnar í kvöld Vindasamt víða á landinu Áfram léttskýjað á Suðvesturhorninu Éljagangur og slabb í kortunum Skil að ganga yfir landið með tilheyrandi úrkomu Ekkert lát á austlægum áttum Allhvass vindur og svalari en síðustu daga Áfram austanátt og kólnar í kvöld Ekkert óvenjulegt við kalt og bjart veður Sjá meira