Vara við snörpum vindhviðum Agnar Már Másson skrifar 15. febrúar 2026 18:03 Gera má ráð fyrir snörpum vindhviðum víða á Austur- og Suðausturlandi. Vísir/Vilhelm Veðurstofa Íslands varar við snörpum vindhviðum á Austanverðu og Suðaustanveður landinu í dag og á morgun. Á vef veðurstofunnar er varað við norðan- og norðvestanvindhviðum um 13-18 metra á sekúndu, austan Öræfa og á Austfjörðum. Ekki er um litaða viðvörun að ræða. Að svo stöddu segir að viðvörunin gildi næsta rúma sólarhringin, eða til miðnættis aðfaranætur þriðjudags. Samkvæmt veðurspá stofnunarinnar má á morgun búast við austlægri átt 8-15 og snjókomu á Suður- og Vesturlandi, en hægari norðlægari átt norðaustantil og lítilsháttar éljum. Hiti verði frá frostmarki við suðurströndina, niður í 12 stiga frost fyrir norðan. Veður Mest lesið Bein útsending: Lilja formaður eftir spennandi flokksþing Innlent „Við erum áratugum of sein“ Innlent Lilja Alfreðsdóttir er nýr formaður Framsóknarflokksins Innlent Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Erlent „Ég er heppin að hafa ekki brotnað“ Innlent „Það gekk alls konar á en ég er sátt við mína kosningabaráttu“ Innlent „Eins og handboltaþjálfari sem er á bekknum“ Innlent Obama um apamyndbandið: Ákveðin „trúðasýning“ og skortur á sómakennd Erlent „Hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu“ Innlent Drápu þúsundir í „fordæmalausri“ ofbeldisöldu Erlent Fleiri fréttir Vara við snörpum vindhviðum Köldu heimskautalofti enn beint til landsins Kaldri norðlægri átt beint til landsins Dálítil él norðan- og austantil en annars bjart að mestu Dregur úr vindi og kólnar í kvöld Vindasamt víða á landinu Áfram léttskýjað á Suðvesturhorninu Éljagangur og slabb í kortunum Skil að ganga yfir landið með tilheyrandi úrkomu Ekkert lát á austlægum áttum Allhvass vindur og svalari en síðustu daga Áfram austanátt og kólnar í kvöld Ekkert óvenjulegt við kalt og bjart veður Hvassast við suðurströndina Má búast við skúrum eða éljum Víðast úrkomulítið en skúrir og slydduél austantil Mildri austanátt beint til landsins Áfram hvasst með suðurströndinni Slær áfram í storm á suðurströndinni Djúp lægð veldur stormi syðst á landinu Þurrt og bjart víða um landið Hvasst syðst á landinu Kólnandi veður og víða bjart Ákveðin austanátt á landinu öllu og víða snarpar hviður Víða rigning með köflum og bætir í vind í kvöld Róleg austanátt en hvessir á morgun Víða rigning og kólnar í veðri Minnkandi norðlæg átt en bætir í vind á morgun Þurrt og bjart suðvestantil en snjór og él víða Líkur á smá slyddu og snjókomu syðst Sjá meira