Agnar Már Másson skrifar
Gera má ráð fyrir snörpum vindhviðum víða á Austur- og Suðausturlandi.
Veðurstofa Íslands varar við snörpum vindhviðum á Austanverðu og Suðaustanveður landinu í dag og á morgun.

Á vef veðurstofunnar er varað við norðan- og norðvestanvindhviðum um 13-18 metra á sekúndu, austan Öræfa og á Austfjörðum. Ekki er um litaða viðvörun að ræða.

Að svo stöddu segir að viðvörunin gildi næsta rúma sólarhringin, eða til miðnættis aðfaranætur þriðjudags.

Samkvæmt veðurspá stofnunarinnar má á morgun búast við austlægri átt 8-15 og snjókomu á Suður- og Vesturlandi, en hægari norðlægari átt norðaustantil og lítilsháttar éljum. Hiti verði frá frostmarki við suðurströndina, niður í 12 stiga frost fyrir norðan.

