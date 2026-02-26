Fram eftir degi í dag verður suðaustlæg átt með vætu um sunnanvert landið. Töluverð hláka er á höfuðborgarsvæðinu og má búast við hálkublettum hér og þar auk þess sem pollar hafa myndast víða.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði norðanátt með snjókomu víða á Vestfjörðum og líklega slydda á Breiðafirði.
Gul viðvörun er nú í gangi á Vestfjörðum og verður fram á kvöld en þar er norðvestanhríð, allt að átján metrar á sekúndu og snjókoma eða skafrenningur. Skyggni er þá mjög lítið á köflum og akstursskilyrði varasöm. Samskonar viðvörun tekur svo gildi á Breiðafirði klukkan ellefu og stendur einnig fram á kvöld.
Á Norður- og Austurlandi verður fremur rólegt veður. Hiti á landinu verður á bilinu eitt til sex stig.
„Undir hádegi kemur lægð inná Faxaflóa og í kjölfarið snýst til norðvestanáttar vestantil á landinu og kólnar allhratt. Skilin sem fylgja lægðinni eru ansi skörp svo fólk ætti að fylgjast vel með fréttum af veðri og færð því það munu verða snarar breytingar.
Í kvöld verður svo kominn strekkings suðvestanátt með éljum um landið vestanvert, úrkomubakki mun á sama tíma liggja fyrir norðausturlandi og allhvöss vestanátt en víða þurrt annars staðar, þótt sums staðar verði strekkings vindur. Frost um allt land.
Á morgun verður svo komin suðvestanátt um allt land. Bjart veður fyrir norðaustan og austan en él í öðrum landshlutum. Síðan er að sjá að dragi úr vindi og éljum en áfram fremur kalt um helgina,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Töluverð hláka er nú á höfuðborgarsvæðinu og má búast við hálkublettum hér og þar auk þess sem pollar hafa myndast víða.
Að sögn slökkviliðsins hafa þó engar tilkynningar borist vegna vatnsleka í nótt inn á borð þeirra.
Á upplýsingasíðu Vegagerðarinnar er nú hálka og éljagangur á Hellisheiði en snjóþekja í Þrengslum og Hálka eða snjóþekja á mörgum öðrum leiðum á Suðvesturlandi. Á Vesturlandi er síðan orðið mjög hvasst undir Hafnafjalli. Þungfært er á Fróðárheiði og Vatnaleið en þæfingur á Holtavörðuheiði. Ófært er á Bröttubrekku. Og á Norðurlandi er svo Þungfært á Vatnsskarði en þæfingsfærð á leiðum í kringum Sauðárkrók.
Á föstudag: Vestan 8-15 m/s og él eða snjókoma, en úrkomuminna síðdegis og léttir til á austanverðu landinu. Frost 1 til 9 stig, minnst syðst.
Á laugardag og sunnudag: Útlit fyrir hæga vestlæga eða breytileg átt, dálítil él á víð og dreif og talsvert frost, einkum inn til landsins.
Á mánudag: Norðlæg átt og snjókoma um tíma austast, annars úrkomulítið. Áfram kalt í veðri.
Á þriðjudag: Gengur líklega í hvassa suðaustanátt með snjókomu eða slyddu, síðar rigningu og hlýnandi veður, en lengst af þurrt norðaustantil.
Á miðvikudag: Útlit fyrir suðvestanátt með éljum um landið vestanvert. Vægt frost um mest allt land.