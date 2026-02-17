Veðurstofan gerir ráð fyrir fremur hægri norðanátt og dálitlum éljum norðanlands í dag. Spáð er hægt vaxandi austan- og norðaustanátt og mun þykkna upp vestanlands.
Gera má ráð fyrir 13 til 20 metrum á sekúndu og snjókomu sunnanlands undir kvöld. Er útlit fyrir hríðarbyl á Suðurlandi í nótt og framan af morgundegi.
Frost verður þrjú til átján stig og kaldast inn til landsins. Frostlaust allra syðst í kvöld.
„Bætir í vind norðanlands síðdegis á morgun með samfelldri snjókomu. Frostlaust allra syðst en annars frost 0 til 8 stig.
Enn er nokkur óvissa um hvar staðsetning úrkomubakkana og er fólk hvatt til að fylgast vel með spám,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á miðvikudag: Norðlæg átt 5-13 m/s, en hvassari á stöku stað. Él um landið norðan- og vestanvert, en snjókoma suðaustanlands. Frost 0 til 10 stig, kaldast inn til landsins.
Á fimmtudag: Norðaustan 8-15 m/s norðvestantil en annars hægari norðlæg átt. Snjókoma eða él um landið norðanvert en annars þurrt að kalla. Hiti breytist lítið.
Á föstudag: Norðaustan 5-15 m/s, hvassast norðvestantil og með austurströndinni. Él um landið norðanvert, en bjarviðri syðst. Dregur heldur úr frosti.
Á laugardag: Austlæg átt, 3-10 m/s. Smáél fyrir norðan og austan en annars víða léttskýjað. Sums staðar frostlaust við sjóinn en kalt inn til landsins.
Á sunnudag: Austan og norðaustan 8-15. Rigning, slydda eða snjókoma en úrkomulítið norðantil. Hiti víða 0 til 4 stig syðst, en annars vægt frost.
Á mánudag: Útlit fyrir austlæga eða breytilega átt. Skýjað og dálítil úrkoma í flestum landshlutum. Allvíða frostlaust við ströndina en annars vægt frost.