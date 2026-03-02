Davíð hafi verið hrókur alls fagnaðar og harður í horn að taka

Vinur Davíðs Oddssonar og pólitískur samherji segir hann hafa á löngum og glæstum ferli verið harðan í horn að taka en á sama tíma verið hrókur alls fagnaðar. Davíð lést á heimili sínu í gær, 78 ára gamall.
Tilkynnt var um andlát Davíðs á forsíðu Morgunblaðsins í dag og var víða flaggað í hálfa stöng. Davíð gegndi stöðu ritstjóra blaðsins í sautján ár frá árinu 2009. Davíð var borgarstjóri frá 1982 til 1991, en þá varð hann formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra, embætti sem hann gegndi lengst allra til ársins 2004.
Davíð stoppaði stutt við í utanríkisráðuneytinu og í Seðlabankanum um fjögurra ára skeið þaðan sem leið hans lá í ritstjórastól Morgunblaðsins eftir bankahrun árið 2009. Hann fór síðar í stutt sumarleyfi 2016 þegar hann bauð sig fram til forseta Íslands án þess að eiga erindi sem erfiði. Fjöldi manns, bæði samherjar og pólitískir andstæðingar minntust Davíðs í dag. Þá var hans einnig minnst á Alþingi. Geir H. Haarde eftirmaður Davíðs í formannsstólnum og í forsætisráðuneytinu segir Davíð hafa verið góðan félaga.
„Við kynntumst í menntaskólanum um 1970, höfum þekkst alla tíð síðan og lengi vel unnið saman, í mörg ár. Hann hafði forrystu um afskaplega marga hluti,“ segir Geir.
Þannig hafi Davíð ekki bara verið mikill hugsjónamaður, heldur komið miklu í verk. „Hann var harður í horn að taka gagnvart andstæðingum sínum, en hann var líka húmoristi og beitti oft kímnigáfu sinni gagnvart sínum andstæðingum og mig grunar að það hafi oft sviðið undan því en ég held ekki að hann hafi litið á andstæðinga sína sem persónulega óvini sína.“
Davíð hafi ekki fælst átök. „En ég man líka eftir ánægjulegum augnablikum þar sem menn voru að skemmta sér, hann var iðullega hrókur alls fagnaðar og gat verið mjög skemmtilegur og kastað fram vísum og þess háttar, þannig það er margs að minnast hvert sem litið er.“