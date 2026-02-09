Veðurstofan gerir ráð fyrir norðaustlægri átt, yfirleitt strekkingi eða allhvössum vindur en sums staðar hvassviðri á norðvesturhluta landsins.
Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar segir að það verði slydda eða rigning á norðan- og austanverðu landinu og snjókoma til fjalla en skýjað með köflum og yfirleitt þurrt á Suður- og Vesturlandi. Í kvöld bætir svo heldur í vind við suðausturströndina.
Hiti verður á bilinu núll til sex stig, hlýjast syðst.
„Á morgun verður áframhaldandi norðaustlæg átt, allhvöss eða hvöss en við suðausturströndina og á Vestfjörðum þá gæti slegið í storm. Víða dálítil él en að mestu bjart sunnan- og vestantil. Kólnar heldur og víðst hvar frost annað kvöld,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Norðaustan 8-15 m/s, en hvassviðri við suðausturströndina. Él norðan- og austantil, en bjart með köflum á Suður- og Vesturlandi. Hiti um eða yfir frostmarki, en kólnar síðdegis.
Á miðvikudag: Norðaustan- og norðanátt 5-13 m/s og dálítil él, en bjart að mestu sunnanlands. Frost 1 til 8 stig.
Á fimmtudag: Norðlæg eða breytileg átt 3-10 m/s og dálítil él norðaustanlands, annars þurrt að mestu og víða bjart. Talsvert frost.
Á föstudag: Breytileg átt og víða líkur á éljum. Áfram kalt.
Á laugardag: Norðaustan- og austanátt og snjókoma, en hlýnar með slyddu við suðurströndina.
Á sunnudag: Norðanátt og snjókoma, en að mestu þurrt sunnantil.