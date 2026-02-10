Veðurstofan gerir ráð fyrir norðaustan tíu til átján metrum á sekúndu í dag þar sem hvassast verður á Vestfjörðum og við suðurströndina.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði él eða slydduél á norðan- og austanverðu landinu, en að létti til suðvestanlands.
Hiti verður á bilinu núll til sex stig, hlýjast syðst. Dregur úr vindi og kólnar í kvöld.„Á morgun verður norðaustan 8-13 m/s, en hægari norðaustantil. Dálítil él fyrir norðan og austan, en bjart að mestu í öðrum landshlutum. Frost 0 til 5 stig yfir daginn.Á fimmtudaginn verður norðvestan 8-13 m/s austast á landinu, en hægari annars staðar. Dálítil él norðanlands, en bjart að mestu sunnan heiða. Samt eru smá líkur á dálitlum éljum syðst á landinu síðdegis. Frost 2 til 10 stig að deginum, kaldast inn til landsins,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á miðvikudag: Norðaustan og norðan 5-13 m/s og dálítil él, en léttskýjað sunnan heiða. Frost 1 til 7 stig og kólnar um kvöldið.Á fimmtudag: Norðlæg eða breytileg átt 3-10 og yfirleitt bjart með köflum, en sums staðar dálítil él, einkum við ströndina. Frost 3 til 11 stig yfir daginn, mest inn til landsins.
Á föstudag: Breytileg átt 3-10 og sums staðar él við ströndina, en yfirleitt þurrt og bjart inn til landsins. Áfram kalt í veðri.
Á laugardag: Breytileg átt. Snjókoma með köflum suðaustanlands, stöku él fyrir norðan, en bjart að mestu suðvestantil. Frost 4 til 14 stig, kaldast inn til landsins.
Á sunnudag: Austanátt og skýjað með köflum. Dálítil él á norðanverðu landinu, en annars þurrt að kalla. Kalt í veðri.
Á mánudag: Útlit fyrir breytilega átt. Yfirleitt bjart, en sums staðar lítilsháttar él norðantil. Talsvert frost um mest allt land.