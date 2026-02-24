Gular veðurviðvaranir taka gildi á Austurlandi síðdegis í dag. Búast má við snörpum vindhviðum við fjöll sem gætu staðbundið farið yfir þrjátíu metra á sekúndu.
Veðurfræðingur Vegagerðarinnar spáir hvassri norðvestanátt með vindhviðum yfir 35 metra á sekúndu í vindstrengjum við fjöll austantil á landinu. Það verði helst frá Skaftafelli og austur á Djúpavog eftir klukkan sex í kvöld og fram á nótt.
Á Fagradal og Fjarðarheiði er spáð blindu í éli og skafrenningi. Töluverður snjór er á Fagradal.
Veðurviðvaranir Veðurstofu Íslands taka gildi klukkan fimm síðdegis og eru í gildi til miðnættis.