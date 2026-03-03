Erlent

Frakkar fjölga kjarna­vopnum

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Macron hélt ræðu sína á herstöðinni við kjarnorkukafbátinn Le Temeraire. Frakkar eiga um þaði bil 300 kjarnaodda en hyggjast fjölga þeim enn frekar. AP/Yoan Valat

„Næstu 50 ár verða tímabil kjarnorkuvopna,“ sagði Emmanuel Macron Frakklandsforseti í ræðu í gær en greint hefur verið frá því að stjórnvöld í Frakklandi hyggist fjölga kjarnavopnum sínum og koma átta ríkjum undir „kjarnorkuregnhlíf“ sína.

Forseti hélt ræðu sína í Ile Longue-herstöðinni, þar sem hann greindi meðal annars frá því að nýr kjarnorkukafbátur, „Hinn ósigrandi“, yrði tekinn í notkun árið 2036. 

Þá sagði hann að átta Evrópuríki; Bretland, Þýskaland, Pólland, Holland, Belgía, Grikkland, Danmörk og Svíþjóð, hefðu samþykkt að taka þátt í nýrri áætlun sem gengi út á að efla fælingarmátt ríkjanna.

Macron sagði ríkin myndu taka þátt í æfingum Frakka og þá yrðu herþotur sem geta borið kjarnorkuvopn staðsettar á herstöðvum í ríkjunum. Frakkar myndu sömuleiðis taka þátt í þróun viðbótargetu, til að mynda kerfa til að skjóta niður eldflaugar og dróna.

Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, tjáði sig um málið á X í gær, þar sem hann sagði bandalagsríkin nú vinna að því að efla vopnagetu sína „þannig að óvinir okkar munu aldrei voga sér að ráðast gegn okkur“.

Stjórnvöld í Frakklandi hafa ítrekað að „kjarnorkuregnhlífin“ feli ekki í sér eiginlega tryggingu fyrir því að Frakkar muni svara fyrir árás á bandalagsríki með kjarnorkuárás. Þá verði ákvörðunarvald um beitingu kjarnorkuvopna Frakklands áfram í höndum Frakklandsforseta.

BBC greindi frá.

