Vaktin: Sprengjum rignir enn Samúel Karl Ólason skrifar 2. mars 2026 09:32 F/A-18E Super Hornetherþotu lent á flugmóðurskipinu USS Gerald R. Ford í gær. AP/Sjóher Bandaríkjanna Bandaríkjamenn og Ísraelar gera enn árásir á Írana, sem svara fyrir sig með eigin eldflaugum og drónum á nágrannaríki sín. Árásirnar hófust á laugardaginn og verið nánast linnulausar síðan þá. Ísraelar hafa einnig gert árásir á skotmörk í Líbanon og segja þær beinast gegn bandamönnum Íran í Hezbollah, sem skutu eldflaugum að Ísrael í nótt. Íranar og bandamenn þeirra hafa svarað með eldflauga- og drónaárásum á nágrannaríki Íran í Mið-Austurlöndum og herstöðvar Bandaríkjanna og annarra. Hundruðum flugferða hefur verið aflýst í Miðausturlöndum og hundruð þúsunda farþega eru strandaglópar og helstu flugstöðvar í Mið-Austurlöndum eru lokaðar vegna átakanna. Helstu tíðindi -Íranskir rauði hálfmáninn segir að minnsta kosti 555 Írani hafa fallið í loftárásum undanfarinna daga. Forsvarsmenn samtakanna segja að árásir hafi verið gerðar á að minnsta kosti 131 borg í Íran. -Að minnsta kosti tíu eru látnir í Ísrael. Þá hefur að minnsta kosti 31 fallið í Líbanon, fjórir í Írak, Þrír í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og einn í Barein. Þrír bandarískir hermenn féllu í árásum Írana í Kúveit. -Tvær bandarískar herþotur af gerðinni F-15 brotlentu í Kúveit í morgun en svo virðist sem þær hafi verið skotnar niður af vinveittum loftvarnarkerfum. -Ráðamenn í Íran hafa tilkynnt að sérstök nefnd muni stjórna landinu um tíma, þar til búið er að velja arftaka Ali Khamenei, æðstaklerks Íran. Margir aðrir leiðtogar landsins hafa verið felldir í árásum. Fylgst er með gangi mála í Vaktinni hér að neðan. Ef hún birtist ekki er ráð að endurhlaða síðunni.