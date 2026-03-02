Erlent

Vaktin: Sprengjum rignir enn

Samúel Karl Ólason skrifar
F/A-18E Super Hornetherþotu lent á flugmóðurskipinu USS Gerald R. Ford í gær.
Bandaríkjamenn og Ísraelar gera enn árásir á Írana, sem svara fyrir sig með eigin eldflaugum og drónum á nágrannaríki sín. Árásirnar hófust á laugardaginn og verið nánast linnulausar síðan þá. Ísraelar hafa einnig gert árásir á skotmörk í Líbanon og segja þær beinast gegn bandamönnum Íran í Hezbollah, sem skutu eldflaugum að Ísrael í nótt.

Íranar og bandamenn þeirra hafa svarað með eldflauga- og drónaárásum á nágrannaríki Íran í Mið-Austurlöndum og herstöðvar Bandaríkjanna og annarra.

Hundruðum flugferða hefur verið aflýst í Miðausturlöndum og hundruð þúsunda farþega eru strandaglópar og helstu flugstöðvar í Mið-Austurlöndum eru lokaðar vegna átakanna.

Helstu tíðindi

-Íranskir rauði hálfmáninn segir að minnsta kosti 555 Írani hafa fallið í loftárásum undanfarinna daga. Forsvarsmenn samtakanna segja að árásir hafi verið gerðar á að minnsta kosti 131 borg í Íran.

-Að minnsta kosti tíu eru látnir í Ísrael. Þá hefur að minnsta kosti 31 fallið í Líbanon, fjórir í Írak, Þrír í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og einn í Barein. Þrír bandarískir hermenn féllu í árásum Írana í Kúveit.

-Tvær bandarískar herþotur af gerðinni F-15 brotlentu í Kúveit í morgun en svo virðist sem þær hafi verið skotnar niður af vinveittum loftvarnarkerfum.

-Ráðamenn í Íran hafa tilkynnt að sérstök nefnd muni stjórna landinu um tíma, þar til búið er að velja arftaka Ali Khamenei, æðstaklerks Íran. Margir aðrir leiðtogar landsins hafa verið felldir í árásum.

Fylgst er með gangi mála í Vaktinni hér að neðan. Ef hún birtist ekki er ráð að endurhlaða síðunni.

Íran Bandaríkin Ísrael Hernaður

