Útlit er fyrir suðvestan- og sunnanátt á landinu í dag og má víða reikna með vindhraði verði á bilinu 8 til 15 metrar á sekúndu. Þó ber að taka fram að vindhraða verður nokkuð misskipt í dag, bæði milli landshluta og einnig breytilegur með tíma innan sama landsvæðis.
Þetta kemur fram á vef Veðurstofunnar. Þar segir að á austanverðu landinu séu horfur á þurru og björtu veðri.
„Annars staðar nú í morgunsárið eru víða él, en um og eftir hádegi er gert ráð fyrir að úrkomusvæði með snjókomu fari yfir vesturhelming landsins frá suðri til norðurs. Snjókoman innan þessa úrkomusvæðis er misjafnlega áköf, en það getur snjóað talsvert um tíma þar sem „best lætur“. Frost um allt land í dag, á bilinu 1 til 7 stig.
Í kvöld skiptir yfir í skúri eða él sunnanlands og hlýnar heldur.
Á morgun er síðan suðaustan 8-15 og rigning eða slydda með köflum í kortunum sunnanlands, en úrkomulítið á Norðurlandi. Hiti 0 til 6 stig. Við vesturströndina á morgun verður skarpur skilabakki og gert er ráð fyrir að hann gangi inn á vestanvert landið seinnipartinn með norðvestan 10-18, snjókomu og ört kólnandi veðri.
Það er síðan vestlæg átt í vændum á föstudag. Él eða snjókoma víða um land framan af degi, en eftir hádegi ætti að hafa létt til norðaustan- og austanlands. Frost um allt land, yfirleitt á bilinu 2 til 7 stig,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Veðurhorfur á landinu næstu daga
Á fimmtudag: Suðaustan 8-15 m/s og rigning eða slydda með köflum, einkum sunnanlands. Hiti 0 til 6 stig. Gengur í norðvestan 10-18 með snjókomu og frosti á vestanverðu landinu síðdegis.
Á föstudag: Vestan 8-15 og él eða snjókoma, en léttir til á austanverðu landinu eftir hádegi. Frost 2 til 9 stig.
Á laugardag: Austlæg átt og slydda eða snjókoma með köflum, en þurrt norðanlands fram undir kvöld. Hlýnar heldur.
Á sunnudag: Breytileg átt og líkur á éljum í flestum landshlutum. Hiti um og undir frostmarki.
Á mánudag: Norðlæg átt með slyddu eða snjókomu austanlands, éljum norðantil, en þurrt að mestu sunnan heiða. Hiti breytist lítið.
Á þriðjudag: Útlit fyrir suðlæga átt með rigningu, slyddu eða snjókomu, einkum á sunnanverðu landinu.