Veðurstofan hefur gefið út appelsínugula viðvörun á Austurlandi vegna norðaustan hríðar sem tekur gildi klukkan eitt á morgun, mánudaginn 2. mars. Gular viðvaranir vegna veðurs hafa sömuleiðis verið gefnar út fyrir Norðurland eystra, Austfirði, Miðhálendi og Suðausturland.
„Norðvestan 20-28 m/s, snjókoma og skafrenningur. Ekkert ferðaveður. Staðbundið foktjón möguleg,“ segir á vef Veðurstofunnar í leiðbeiningum vegna appelsínugulrar viðvörunar. Hún gildir á Austfjörðum og Austurlandi að Glettingi. Viðvörununin er tímasett frá klukkan eitt á morgun og til klukkan ellefu annað kvöld.
Einnig hafa verið gefnar út gular viðvaranir víða um land: „Norðvestan 15-23 m/s, snjókoma með köflum og skafrenningur. Vond akstursskilyrði og líkur á ófærð á vegum.“
Fólki er ráðlagt að fylgjast með gangi mála áður en það heldur út á morgun en hægt er að skoða stöðuna á vef Veðurstofunnar sem og vef Vegagerðarinnar.