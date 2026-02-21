Veður

Hitinn að skríða yfir frost­mark sunnan heiða

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Frost á landinu verður á bilinu 2 til 12 stig.
Hægt vaxandi austanátt er ríkjandi í dag með stöku éljum austanlands og við suðurströndina en skýjað með köflum og þurrt í öðrum landshlutum. Frost á bilinu 2 til 12 stig en dregur úr því seinnipartinn.

Í hugleiðingum verðurfræðings á Veðurstofu Íslands frá í morgun segir að djúp lægð allangt suðvestur í hafi þokist norðaustur og valdi austanáttinni. Áfram verður kalt í veðri en dægursveifla hitans er orðin það mikil að hiti nær sums staðar að skríða yfir frostmark sunnan heiða.

Svipaður vindur verður á morgun, lítilsháttar slydda eða snjókoma sunnanlands en annars breytist veður lítið. Frost 0 til 6 stig yfir daginn en hiti í kringum frostmark sunnantil.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á sunnudag:

Austan 5-13 m/s, en 13-20 syðst. Dálítil slydda eða snjókoma sunnanlands og stöku él á Austurlandi, annars skýjað en þurrt. Frost 0 til 6 stig, en víða frostlaust við suðurströndina.

Á mánudag:

Suðaustan 3-10 og skúrir eða él, einkum vestanlands, en þurrt og bjart á Norðaustur- og Austurlandi. Hlýnandi veður, hiti 0 til 5 stig seinnipartinn en minnkandi frost norðaustantil.

Á þriðjudag:

Snýst í norðlæga átt með lítilsháttar éljum, en rigningu eða snjókomu um tíma austanlands. Hiti kringum frostmark, en kólnar síðdegis.

Á miðvikudag:

Suðvestanátt og él, en þurrt um landið austanvert. Frost 0 til 10 stig.

Á fimmtudag:

Breytileg átt og víða snjókoma eða él. Áfram kalt í veðri.

Á föstudag:

Norðvestanátt og él, en snjókoma austantil.

