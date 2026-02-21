Hitinn að skríða yfir frostmark sunnan heiða Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 21. febrúar 2026 07:29 Frost á landinu verður á bilinu 2 til 12 stig. Vísir/Vilhelm Hægt vaxandi austanátt er ríkjandi í dag með stöku éljum austanlands og við suðurströndina en skýjað með köflum og þurrt í öðrum landshlutum. Frost á bilinu 2 til 12 stig en dregur úr því seinnipartinn. Í hugleiðingum verðurfræðings á Veðurstofu Íslands frá í morgun segir að djúp lægð allangt suðvestur í hafi þokist norðaustur og valdi austanáttinni. Áfram verður kalt í veðri en dægursveifla hitans er orðin það mikil að hiti nær sums staðar að skríða yfir frostmark sunnan heiða. Svipaður vindur verður á morgun, lítilsháttar slydda eða snjókoma sunnanlands en annars breytist veður lítið. Frost 0 til 6 stig yfir daginn en hiti í kringum frostmark sunnantil. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag:Austan 5-13 m/s, en 13-20 syðst. Dálítil slydda eða snjókoma sunnanlands og stöku él á Austurlandi, annars skýjað en þurrt. Frost 0 til 6 stig, en víða frostlaust við suðurströndina.Á mánudag:Suðaustan 3-10 og skúrir eða él, einkum vestanlands, en þurrt og bjart á Norðaustur- og Austurlandi. Hlýnandi veður, hiti 0 til 5 stig seinnipartinn en minnkandi frost norðaustantil.Á þriðjudag:Snýst í norðlæga átt með lítilsháttar éljum, en rigningu eða snjókomu um tíma austanlands. Hiti kringum frostmark, en kólnar síðdegis.Á miðvikudag:Suðvestanátt og él, en þurrt um landið austanvert. Frost 0 til 10 stig.Á fimmtudag:Breytileg átt og víða snjókoma eða él. Áfram kalt í veðri.Á föstudag:Norðvestanátt og él, en snjókoma austantil. Veður Mest lesið Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Innlent Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Innlent Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Innlent Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Innlent Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Erlent „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Innlent Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa Innlent Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Innlent Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni Erlent Fleiri fréttir Hitinn að skríða yfir frostmark sunnan heiða Herðir á frosti í kvöld Él og snjókoma norðan- og austantil Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Útlit fyrir hríðarbyl á Suðurlandi Draga kalt heimskautaloft yfir landið næstu daga Vara við snörpum vindhviðum Köldu heimskautalofti enn beint til landsins Kaldri norðlægri átt beint til landsins Dálítil él norðan- og austantil en annars bjart að mestu Dregur úr vindi og kólnar í kvöld Vindasamt víða á landinu Áfram léttskýjað á Suðvesturhorninu Éljagangur og slabb í kortunum Skil að ganga yfir landið með tilheyrandi úrkomu Ekkert lát á austlægum áttum Allhvass vindur og svalari en síðustu daga Áfram austanátt og kólnar í kvöld Ekkert óvenjulegt við kalt og bjart veður Hvassast við suðurströndina Má búast við skúrum eða éljum Víðast úrkomulítið en skúrir og slydduél austantil Mildri austanátt beint til landsins Áfram hvasst með suðurströndinni Slær áfram í storm á suðurströndinni Djúp lægð veldur stormi syðst á landinu Þurrt og bjart víða um landið Hvasst syðst á landinu Kólnandi veður og víða bjart Ákveðin austanátt á landinu öllu og víða snarpar hviður Sjá meira