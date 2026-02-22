Veður

Hvöss austan­átt fylgir all­djúpri lægð í dag

Eiður Þór Árnason skrifar
Hiti verður núll til fimm stig sunnan heiða en annars víða núll til sex stiga frost.
Í dag er spáð austan fimm til þrettán metrum á sekúndu en þrettán til tuttugu syðst. Gul viðvörun er enn í gildi til hádegis á Suðurlandi og Suðausturlandi vegna hvassviðris og hríðar. Alldjúp lægð fer austur fyrir sunnan land í dag. Henni fylgir hvöss austanátt við suðurströndina en kaldi eða strekkingur annars staðar.

Þetta kemur fram í spá Veðurstofu Íslands. Sunnanlands má búast við rigningu eða snjókomu með köflum og lítilsháttar éljum á Austurlandi en skýjuðu og að mestu þurru í öðrum landshlutum. Hiti núll til fimm stig sunnan heiða, annars víða núll til sex stiga frost.

Á morgun er gert ráð fyrir að lægðardrag komi úr vestri inn yfir landið. Spáð er suðaustan kalda með skúrum eða slydduéljum en þurru og björtu veðri á norðaustanverðu landinu, að sögn Veðurstofunnar. Vestanlands verður líklega samfelld rigning um tíma en þar hefur verið óvenju þurrt á þessu ári. Hlýnandi veður og hiti tvö til sjö stig síðdegis.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á mánudag: Suðaustan 5-13 m/s og skúrir eða slydduél, en að mestu þurrt norðaustantil. Hiti 0 til 7 stig, en frystir vestast um kvöldið.

Á þriðjudag: Snýst í norðlæga átt, 5-13 m/s. Rigning eða snjókoma um tíma austanlands, annars dálítil él. Kólnandi veður.

Á miðvikudag: Suðvestanátt og víða snjókoma eða él, en þurrt á Austurlandi. Frost 0 til 10 stig, kaldast norðan heiða.

Á fimmtudag: Norðlæg eða breytileg átt og slydda eða snjókoma, en úrkomulítið á norðaustanverðu landinu. Frost 0 til 7 stig, en hiti kringum frostmark sunnanlands.

Á föstudag: Norðvestanátt og snjókoma eða él. Kalt í veðri.

Á laugardag: Breytileg átt og snjókoma eða él, en úrkomulítið austantil.

