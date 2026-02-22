Hvöss austanátt fylgir alldjúpri lægð í dag Eiður Þór Árnason skrifar 22. febrúar 2026 08:03 Hiti verður núll til fimm stig sunnan heiða en annars víða núll til sex stiga frost. Vísir/vilhelm Í dag er spáð austan fimm til þrettán metrum á sekúndu en þrettán til tuttugu syðst. Gul viðvörun er enn í gildi til hádegis á Suðurlandi og Suðausturlandi vegna hvassviðris og hríðar. Alldjúp lægð fer austur fyrir sunnan land í dag. Henni fylgir hvöss austanátt við suðurströndina en kaldi eða strekkingur annars staðar. Þetta kemur fram í spá Veðurstofu Íslands. Sunnanlands má búast við rigningu eða snjókomu með köflum og lítilsháttar éljum á Austurlandi en skýjuðu og að mestu þurru í öðrum landshlutum. Hiti núll til fimm stig sunnan heiða, annars víða núll til sex stiga frost. Á morgun er gert ráð fyrir að lægðardrag komi úr vestri inn yfir landið. Spáð er suðaustan kalda með skúrum eða slydduéljum en þurru og björtu veðri á norðaustanverðu landinu, að sögn Veðurstofunnar. Vestanlands verður líklega samfelld rigning um tíma en þar hefur verið óvenju þurrt á þessu ári. Hlýnandi veður og hiti tvö til sjö stig síðdegis. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag: Suðaustan 5-13 m/s og skúrir eða slydduél, en að mestu þurrt norðaustantil. Hiti 0 til 7 stig, en frystir vestast um kvöldið. Á þriðjudag: Snýst í norðlæga átt, 5-13 m/s. Rigning eða snjókoma um tíma austanlands, annars dálítil él. Kólnandi veður. Á miðvikudag: Suðvestanátt og víða snjókoma eða él, en þurrt á Austurlandi. Frost 0 til 10 stig, kaldast norðan heiða. Á fimmtudag: Norðlæg eða breytileg átt og slydda eða snjókoma, en úrkomulítið á norðaustanverðu landinu. Frost 0 til 7 stig, en hiti kringum frostmark sunnanlands. Á föstudag: Norðvestanátt og snjókoma eða él. Kalt í veðri. Á laugardag: Breytileg átt og snjókoma eða él, en úrkomulítið austantil. Veður Mest lesið Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Innlent Metfjöldi gesta tvo daga í röð Innlent Íranir mótmæla á ný Erlent Hvöss austanátt fylgir alldjúpri lægð í dag Veður Minnst tólf farist í snjóflóðum á einum mánuði Erlent Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Innlent Fleiri fréttir Hvöss austanátt fylgir alldjúpri lægð í dag Gul veðurviðvörun á Suðausturlandi Hitinn að skríða yfir frostmark sunnan heiða Herðir á frosti í kvöld Él og snjókoma norðan- og austantil Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Útlit fyrir hríðarbyl á Suðurlandi Draga kalt heimskautaloft yfir landið næstu daga Vara við snörpum vindhviðum Köldu heimskautalofti enn beint til landsins Kaldri norðlægri átt beint til landsins Dálítil él norðan- og austantil en annars bjart að mestu Dregur úr vindi og kólnar í kvöld Vindasamt víða á landinu Áfram léttskýjað á Suðvesturhorninu Éljagangur og slabb í kortunum Skil að ganga yfir landið með tilheyrandi úrkomu Ekkert lát á austlægum áttum Allhvass vindur og svalari en síðustu daga Áfram austanátt og kólnar í kvöld Ekkert óvenjulegt við kalt og bjart veður Hvassast við suðurströndina Má búast við skúrum eða éljum Víðast úrkomulítið en skúrir og slydduél austantil Mildri austanátt beint til landsins Áfram hvasst með suðurströndinni Slær áfram í storm á suðurströndinni Djúp lægð veldur stormi syðst á landinu Þurrt og bjart víða um landið Hvasst syðst á landinu Sjá meira