„Það er er enginn sem hjálpar okkur eitt né neitt hérna,“ segir Davíð Guðlaugsson, sem hefur setið fastur í Dúbaí ásamt unnustu sinni, Lovísu Ósk Davíðsdóttur. Þau undrast ráðaleysi borgaraþjónustu utanríkisráðuneytis og ætla í nótt að freista þess að komast til Óman á eigin vegum.
„Við erum allavegana búin að gefast upp á íslenskum fyrirmælum,“ segir Davíð í samtali við Vísi. Hann segir þau hafa fengið merkilega haldlítil svör frá borgarþjónustunni á sunnudeginum og jafnvel enn verri í dag.
„Þar er okkur sagt að koma okkur í burtu en með enga lausn á því hvert eða hvernig og samt sagt að bíða inni á hótelherbergi.“
Davíð og Lovísa voru á heimleið frá Tælandi með millilendingu í Dúbaí þegar Íranar og bandamenn þeirra brugðust við árásum herja Bandaríkjanna og Ísraels með eldflauga- og drónaárásum á nágrannaríki Íran í Mið-Austurlöndum.
„Við lendum hérna í Dúbaí aðfararnótt laugardagsins og ákveðum að leggja okkur hérna í eina nótt frekar en að fara beint í annað flug,“ segir Davíð um þá afdrifaríku ákvörðun. „Og svo þegar við erum á leiðinni út á flugvöll í hádeginu daginn eftir þá er búið að loka flugvellinum.“
Brynjar Guðlaugsson, eldri bróðir Davíðs, furðaði sig á viðbrögðum borgaraþjónustunnar í Facebook-færslu í morgun og þá ekki síst því að þjónustan hafi verið lokuð á sunnudeginum. Þar bendir hann einnig á að í morgun hafi bróður hans verið sagt að hafa samband við aðalræðisskrifstofu Danmerkur í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
„Svör þeirra voru hins vegar á þá leið að þetta hlyti að vera misskilningur, þar sem þau ættu að hafa samband við norsku ræðisskrifstofuna í Abu Dhabi.“
Brynjar segir í samtali við Vísi að honum hafi ekki litist betur en svo á blikuna að hann hafði virkjað sambönd sín í Óman og hann og faðir hans hafi síðan endað með að bóka far fyrir unga parið til Óman.
„Þótt það sé erfitt varð bara að taka Íslendinginn á þetta,“ sagði Brynjar í samtali við Vísi. „Ég er ekki að lasta neinn en þarna þurfti einstaklingsframtak.“
Brynjar lýkur stöðuuppfærslu sinni á Facebook með þessum orðum: „ Þessi póstur er skrifaður í þeirri von að Þorgerður Katrín standi vörð um Íslendinga — eina og ekki til að þóknast Evrópubúum eða öðrum heimsálfum.“
Hann segir að þótt hann sendi Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, þarna tóninn þá ætlist hann ekki til neins en það hafi komið illa við hann að heyra ráðherrann tengja stríðsátökin við ESB-umræðuna í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
„Þeir fóru bara alveg í málið,“ segir Davíð um inngrip föður síns og bróður. „Og núna í kvöld erum við að fara í fimm tíma keyrslu til Múskat í Óman og vonumst til þess að geta flogið þaðan til Sádí á morgun. Ef maður nær að komast þangað þá held ég að maður komist nánast hvert sem er,“ heldur Davíð áfram og bætir við að með þessu séu þau í raun að fara þvert gegn ráðleggingum borgaraþjónustunnar.
„Það kemur svo bara í ljós seinna meir hver rétta ákvörðunin er.“
Þegar Davíð er spurður um hugarástand þeirra Lovísu og ástandið í Dúbaí segir hann daginn í dag búinn að vera miklu betri en sunnudagurinn. „Við höfum ekki orðið vör við sprengingarnar eins og í gær en í dag höfum við ekki orðið vör við neitt annað en herflugvélar og þyrlur.
„Maður er náttúrlega úr Keflavík og er alveg vanur flugvélum en maður er ekkert rosalega ánægður þegar maður heyrir í flugvélum hérna. Það horfa allir upp í loftið.“
Hann segir hins vegar andrúmsloftið hafa verið hlaðið ógn og skelfingu fyrstu nóttina. „Við fengum neyðartilkynningu í símann um nóttina og þá fóru allir á hótelinu niður í lobbíið og enginn vissi neitt.
Það var náttúrlega hræðilegt en að lokum sáum við ekki fram á að vera neitt betur sett í lobbíinu og fórum upp á hótelherbergi og reyndum að hvíla okkur eftir bestu getu. Næsti dagur byrjaði svo rólega en sprengingarnar byrjuðu aftur seinni partinn í gær og þá svona fékk maður nóg.“