Hæð yfir Grænlandi og lægðasvæði við Noreg beina enn köldu heimskautalofti til landsins. Áttin er því norðlæg eða breytileg en vindur verður þó ekki tiltakanlega mikill í dag, þar sem víða má reikna með golu eða kalda.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði éljagangur um landið norðanvert og einnig við suðausturströndina fram eftir degi, en léttskýjað suðvestantil.
Frost verður á bilinu þrjú til fimm stig, kaldast inn til landsins.
„Austlæg átt á morgun, yfirleitt 5-13 m/s, en hægviðri um landið norðaustanvert. Austanáttinni fylgja dálítil él suðaustan- og austantil, en í öðrum landshlutum verður líklega þurrt að mestu. Áfram kalt, en dregur úr frosti sunnanlands.
Annað kvöld bætir í vind allra syðst á landinu og þar má búast við allhvössum eða hvössum vindi fram yfir hádegi á sunnudag. Í öðrum landshlutum er hins vegar útlit fyrir tíðindalítið en kalt veður á sunnudaginn, áfram dálítil él fyrir austan, en bjart að mestu á Suðvestur- og Vesturlandi,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á laugardag: Austlæg átt 5-13 m/s, en hægviðri norðaustanlands. Dálítil él, en lengst af þurrt um landið vestanvert. Frost 0 til 12 stig, kaldast norðaustantil. Hvessir við suðurströndina um kvöldið.
Á sunnudag: Norðaustan og austan 8-18, hvassast syðst, en hægari norðaustantil. Dálítil él austanlands og við norðurströndina, annars bjart að mestu. Frost 2 til 15 stig, kaldast inn til landsins. Dregur úr vindi seinnipartinn.
Á mánudag: Norðlæg eða breytileg átt 3-10 og dálítil él, en bjart með köflum um landið sunnanvert. Áfram kalt.
Á þriðjudag og miðvikudag: Austan- og norðaustanátt og lítilsháttar él, en snjókoma með köflum og dregur úr frosti sunnantil.
Á fimmtudag: Breytileg átt og bjart með köflum, en él norðan- og vestantil.