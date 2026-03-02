Innlent

Við öllu búin en vonar að á­rásunum fari að linna

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Fjölskyldan saman komin.
Íslendingur búsettur í Kúveit-borg segir að fólk sé beðið um að halda sig innandyra vegna braks frá drónum og flaugum sem hafa verið skotin niður. Hann vonar að árásunum fari að linna en fjölskyldan sé við öllu búin. 

Andri Ottesen býr og starfar í Kúveit- borg ásamt eiginkonu, þremur börnum og tengdamóður. Hann var á leikvelli með börnunum sínum þegar loftvarnarflautur byrjuðu að óma á laugardag þegar Íranir skutu drónasprengjum og flaugum að herstöðvum Bandaríkjanna sem eru fyrir utan borgina . Hann segir að síðan þá sé búið að granda um sex hundruð flaugum.

„Helsta áhættan, fyrir almenna borgara hérna núna er að fá eitthvað í hausinn bara sem hefir verið skotið niður. Svo bara svona drasl. Það er víst látinn vegna þess og tvö hundruð hafa slasast,“ segir hann. 

Hann segir að sprengjuregnið dunið á með hléum síðan á laugardag. 

„Þetta byrjaði klukkan fjögur í nótt og stóð til  klukkan tíu í morgun. Fólk er beðið um að halda sig inni. Þannig að við höfum bara gert það. Flestar sprengjurnar eru ætlaðar þessum bandarísku herstöðvum sem eru hérna sitthvorum megin við borgina. Þannig að við erum ekki í þessari svokölluðu skotlínu. Þannig að maður upplifir sig ekkert í mikilli hættu,“ segir hann.

Óttast framhaldið fari árásum ekki að linna

Andri óttast hins vegar framhaldið dragist árásirnar á langinn.

„Það sem við erum helst hrædd við er að eldflaugavarnarsprengjur hér klárist og Íranir sendi öflugari flaugar á borgina sem erfiðara væri að granda,“ segir hann. 

Fjölskyldan er viðbúin fari allt á versta veg. 

„Við erum búin að pakka, ef við þyrftum að yfirgefa borgina, bíllinn er fullur af bensíni. Það sem okkur býðst er að keyra til Sádi-Arabíu, til Jeddah og reyna að ná flugi þaðan til Georgíu þar sem fjölskylda konunnar á hús.En við erum að vonast til að þessu ljúki nú bara,“ segir Andri að lokum. 

Rætt var við Andra í kvöldfréttum en viðtalið við hann hefst á annarri mínútu fréttarinnar.

