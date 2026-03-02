Við öllu búin en vonar að árásunum fari að linna Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 2. mars 2026 23:31 Fjölskyldan saman komin. AÐsend Íslendingur búsettur í Kúveit-borg segir að fólk sé beðið um að halda sig innandyra vegna braks frá drónum og flaugum sem hafa verið skotin niður. Hann vonar að árásunum fari að linna en fjölskyldan sé við öllu búin. Andri Ottesen býr og starfar í Kúveit- borg ásamt eiginkonu, þremur börnum og tengdamóður. Hann var á leikvelli með börnunum sínum þegar loftvarnarflautur byrjuðu að óma á laugardag þegar Íranir skutu drónasprengjum og flaugum að herstöðvum Bandaríkjanna sem eru fyrir utan borgina . Hann segir að síðan þá sé búið að granda um sex hundruð flaugum. „Helsta áhættan, fyrir almenna borgara hérna núna er að fá eitthvað í hausinn bara sem hefir verið skotið niður. Svo bara svona drasl. Það er víst látinn vegna þess og tvö hundruð hafa slasast,“ segir hann. Hann segir að sprengjuregnið dunið á með hléum síðan á laugardag. „Þetta byrjaði klukkan fjögur í nótt og stóð til klukkan tíu í morgun. Fólk er beðið um að halda sig inni. Þannig að við höfum bara gert það. Flestar sprengjurnar eru ætlaðar þessum bandarísku herstöðvum sem eru hérna sitthvorum megin við borgina. Þannig að við erum ekki í þessari svokölluðu skotlínu. Þannig að maður upplifir sig ekkert í mikilli hættu,“ segir hann. Óttast framhaldið fari árásum ekki að linna Andri óttast hins vegar framhaldið dragist árásirnar á langinn. „Það sem við erum helst hrædd við er að eldflaugavarnarsprengjur hér klárist og Íranir sendi öflugari flaugar á borgina sem erfiðara væri að granda,“ segir hann. Fjölskyldan er viðbúin fari allt á versta veg. „Við erum búin að pakka, ef við þyrftum að yfirgefa borgina, bíllinn er fullur af bensíni. Það sem okkur býðst er að keyra til Sádi-Arabíu, til Jeddah og reyna að ná flugi þaðan til Georgíu þar sem fjölskylda konunnar á hús.En við erum að vonast til að þessu ljúki nú bara,“ segir Andri að lokum. Rætt var við Andra í kvöldfréttum en viðtalið við hann hefst á annarri mínútu fréttarinnar. Mest lesið Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Davíð Oddsson er látinn Innlent Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Innlent Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Innlent Íslenskt par flýr Dúbaí á eigin vegum Innlent Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Innlent Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Erlent Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Innlent „Ég hef kostað ríkið rúmar sex hundruð milljónir“ Fréttir Merki um tengsl við erlenda leyniþjónustu Innlent Fleiri fréttir Við öllu búin en vonar að árásunum fari að linna D-listinn nærri því sá sami en óljóst með Elliða „Þá er bara búið að skemma MR“ Fyrsti framboðslisti Viðreisnar í Ísafjarðarbæ samþykktur Davíð hafi verið hrókur alls fagnaðar og harður í horn að taka Fyrsti dagur samræmdra prófa í fimm ár Björgunarsveitir ferja heilbrigðisstarfsfólk í og úr vinnu Tók rúma þrjá tíma að slökkva eldinn Íslenskt par flýr Dúbaí á eigin vegum Átökin breiðast út: Brá illilega þegar nærliggjandi hótel var sprengt í loft upp Dýpkun Landeyjahafnar seinkar: „Algerlega óásættanlegt“ Ákærður fyrir að nauðga konu ítrekað Hringveginum lokað vegna veðurs Davíðs minnst á Alþingi Merki um tengsl við erlenda leyniþjónustu Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Skipta alþjóðalög máli eða ekki? Nýtt framboð í Bolungarvík Kristrún minnist Davíðs og víða flaggað í hálfa stöng Tók sambýliskonu sína hálstaki en var sýknaður Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Hringvegurinn líklega lokaður til morguns Íslenskir strandaglópar í Dúbaí Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Vélarvana bátur dreginn til hafnar í Sandgerði Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Davíð Oddsson er látinn Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Íslendingar óska eftir aðstoð Sjá meira