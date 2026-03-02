Innlent

D-listinn nærri því sá sami en ó­ljóst með Elliða

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Gestur Þór Kristjánsson, Sigurbjörg Jenný Jónsdóttir, Grétar Ingi Erlendsson, Erla Sif Markúsdóttir og Guðlaug Einarsdóttir verma efstu fimm sæti D-listans í Ölfusi á ný.
Sjálfstæðisfélagið Ægir í Ölfusi hefur kynnt D-listann í Ölfusi í komandi sveitarstjórnarkosningum. Athygli vekur að efstu sex sætin eru skipuð sömu frambjóðendum og fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 en eina breytingin er sú að Grétar Ingi Erlendsson bæjarfulltrúi og Gestur Þór Kristjánsson, forseti bæjarstjórnar, býtta á sætum. 

Listinn var samþykktur einróma á fundi Ægis í Ölfusi í kvöld að því er kemur fram í fréttatilkynningu. 

„Árangur síðustu ára í Ölfusi undir forystu D-listans hefur vakið eftirtekt á landsvísu og er ljóst að næsta kjörtímabil undir sterkri forystu D-listans tryggir áframhaldandi vöxt af ábyrgð, festu og framsýn.“

Þegar D-listinn var kynntur fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 var Elliði Vignisson, núverandi bæjarstjóri, tilgreindur sem bæjarstjóraefni listans. Í tilkynningunni sem send var út í kvöld er hvorki minnst á Elliða né nokkuð annað bæjarstjóraefni.

Ekki náðist í Grétar Inga, oddvita listans, við gerð fréttarinnar og því liggur ekki fyrir hvort Elliði verði aftur bæjarstjóraefni listans.

D-listi Sjálfstæðismanna í Ölfusi er eftirfarandi. 

  1. Grétar Ingi Erlendsson – formaður bæjarráðs og sölu- og markaðsfulltrúi
  2. Sigurbjörg Jenný Jónsdóttir – Bæjarfulltrúi, bóndi og viðskiptafræðingur
  3. Gestur Þór Kristjánsson – forseti bæjarstjórnar, húsasmíðameistari
  4. Erla Sif Markúsdóttir – Bæjarfulltrúi, deildarstjóri í Grunnskólanum í Þorlákshöfn
  5. Guðlaug Einarsdóttir – deildarstjóri í Grunnskólanum í Þorlákshöfn
  6. Geir Höskuldsson - byggingaiðnfræðingur
  7. Bettý Grímsdóttir - hjúkrunarfræðingur
  8. Davíð Arnar Ágústsson – kóngur, þjálfari og körfuknattleiksmaður
  9. Ingunn Guðnadóttir - læknanemi
  10. Oskar Rybinski – rafvirki og ljósahönnuður
  11. Ólöf Ingibergsdóttir - atvinnurekandi
  12. Böðvar Guðbjörn Jónsson – fagstjóri gagnaþróunar
  13. Sævar Elí Kjartansson – smiður og þjálfari
  14. Ásta Júlía Jónsdóttir – Fv. kennari

„Við ætlum að leiða Ölfus inn í næsta vaxtarskeið með áherslu á velferð þeirra sem hér búa. Það gerum við með ábyrgri fjármálastjórn, markvissri uppbyggingu innviða og skýrri forgangsröðun í þágu íbúa,“ er haft eftir Grétari Ingi Erlendsson oddvita listans í tilkynningu.

