D-listinn nærri því sá sami en óljóst með Elliða Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 2. mars 2026 23:02 Gestur Þór Kristjánsson, Sigurbjörg Jenný Jónsdóttir, Grétar Ingi Erlendsson, Erla Sif Markúsdóttir og Guðlaug Einarsdóttir verma efstu fimm sæti D-listans í Ölfusi á ný. Aðsend Sjálfstæðisfélagið Ægir í Ölfusi hefur kynnt D-listann í Ölfusi í komandi sveitarstjórnarkosningum. Athygli vekur að efstu sex sætin eru skipuð sömu frambjóðendum og fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 en eina breytingin er sú að Grétar Ingi Erlendsson bæjarfulltrúi og Gestur Þór Kristjánsson, forseti bæjarstjórnar, býtta á sætum. Listinn var samþykktur einróma á fundi Ægis í Ölfusi í kvöld að því er kemur fram í fréttatilkynningu. „Árangur síðustu ára í Ölfusi undir forystu D-listans hefur vakið eftirtekt á landsvísu og er ljóst að næsta kjörtímabil undir sterkri forystu D-listans tryggir áframhaldandi vöxt af ábyrgð, festu og framsýn.“ Þegar D-listinn var kynntur fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 var Elliði Vignisson, núverandi bæjarstjóri, tilgreindur sem bæjarstjóraefni listans. Í tilkynningunni sem send var út í kvöld er hvorki minnst á Elliða né nokkuð annað bæjarstjóraefni. Ekki náðist í Grétar Inga, oddvita listans, við gerð fréttarinnar og því liggur ekki fyrir hvort Elliði verði aftur bæjarstjóraefni listans. D-listi Sjálfstæðismanna í Ölfusi er eftirfarandi. Grétar Ingi Erlendsson – formaður bæjarráðs og sölu- og markaðsfulltrúi Sigurbjörg Jenný Jónsdóttir – Bæjarfulltrúi, bóndi og viðskiptafræðingur Gestur Þór Kristjánsson – forseti bæjarstjórnar, húsasmíðameistari Erla Sif Markúsdóttir – Bæjarfulltrúi, deildarstjóri í Grunnskólanum í Þorlákshöfn Guðlaug Einarsdóttir – deildarstjóri í Grunnskólanum í Þorlákshöfn Geir Höskuldsson - byggingaiðnfræðingur Bettý Grímsdóttir - hjúkrunarfræðingur Davíð Arnar Ágústsson – kóngur, þjálfari og körfuknattleiksmaður Ingunn Guðnadóttir - læknanemi Oskar Rybinski – rafvirki og ljósahönnuður Ólöf Ingibergsdóttir - atvinnurekandi Böðvar Guðbjörn Jónsson – fagstjóri gagnaþróunar Sævar Elí Kjartansson – smiður og þjálfari Ásta Júlía Jónsdóttir – Fv. kennari „Við ætlum að leiða Ölfus inn í næsta vaxtarskeið með áherslu á velferð þeirra sem hér búa. Það gerum við með ábyrgri fjármálastjórn, markvissri uppbyggingu innviða og skýrri forgangsröðun í þágu íbúa,“ er haft eftir Grétari Ingi Erlendsson oddvita listans í tilkynningu. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Íslenskt par flýr Dúbaí á eigin vegum Innlent Davíð Oddsson er látinn Innlent Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Innlent Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Innlent Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Innlent Merki um tengsl við erlenda leyniþjónustu Innlent Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Innlent Skipta alþjóðalög máli eða ekki? Innlent „Ég hef kostað ríkið rúmar sex hundruð milljónir“ Fréttir Fleiri fréttir D-listinn nærri því sá sami en óljóst með Elliða „Þá er bara búið að skemma MR“ Fyrsti framboðslisti Viðreisnar í Ísafjarðarbæ samþykktur Davíð hafi verið hrókur alls fagnaðar og harður í horn að taka Fyrsti dagur samræmdra prófa í fimm ár Björgunarsveitir ferja heilbrigðisstarfsfólk í og úr vinnu Tók rúma þrjá tíma að slökkva eldinn Íslenskt par flýr Dúbaí á eigin vegum Átökin breiðast út: Brá illilega þegar nærliggjandi hótel var sprengt í loft upp Dýpkun Landeyjahafnar seinkar: „Algerlega óásættanlegt“ Ákærður fyrir að nauðga konu ítrekað Hringveginum lokað vegna veðurs Davíðs minnst á Alþingi Merki um tengsl við erlenda leyniþjónustu Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Skipta alþjóðalög máli eða ekki? Nýtt framboð í Bolungarvík Kristrún minnist Davíðs og víða flaggað í hálfa stöng Tók sambýliskonu sína hálstaki en var sýknaður Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Hringvegurinn líklega lokaður til morguns Íslenskir strandaglópar í Dúbaí Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Vélarvana bátur dreginn til hafnar í Sandgerði Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Davíð Oddsson er látinn Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Íslendingar óska eftir aðstoð Skiptu út Smjörva fyrir Bertolli: „Aurarnir vega þyngra“ Sjá meira