Veðurstofan gerir ráð fyrir að það verði norðaustan átta til þrettán metrar á sekúndu með dálitlum éljum á norðan- og austanverðu landinu. Annars verður bjart að mestu á landinu.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði frost á landinu, tvö til sjö stig.
„Á morgun verður norðlæg átt 3-8, en aðeins hvassara austast á landinu. Áfram dálítil él norðan- og austantil, en léttskýjað sunnan heiða. Samt líkur á dálitlum éljum syðst eftir hádegi. Frost 2 til 10 stig, kaldast inn til landsins.
Á föstudag gera spár ráð fyrir breytilegri átt. Stöku él á víð og dreif og áfram frost um mest allt land.
Um helgina er útlit fyrir fremur hægar breytilegar áttir. Sums staðar dálítil snjókoma og áfram kalt í veðri,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á fimmtudag: Norðlæg eða breytileg átt 3-8 m/s, en 8-13 með austurströndinni. Dálítil él á Norður- og Austurlandi, einkum við ströndina. Léttskýjað að mestu sunnan heiða, þó líkur á éljum allra syðst á landinu um kvöldið. Frost 3 til 13 stig, mest inn til landsins.
Á föstudag: Breytileg átt 3-8. Él við norðurströndina, en yfirleitt þurrt og bjart veður annars staðar. Víða talsvert frost.
Á laugardag: Austlæg átt 3-10 og skýjað að mestu. Dálítil él fyrir norðan og austan, en þurrt sunnan- og vestantil. Frost víða á bilinu 4 til 14 stig. Hvessir suðvestantil seinnipartinn.
Á sunnudag: Austlæg átt 8-15, en hægari norðaustantil. Víða léttskýjað, en líkur á stöku éljum syðst á landinu. Áfram kalt í veðri.
Á mánudag: Austanátt, dálítil snjókoma eða slydda og hiti nálægt frostmarki á sunnan- og vestanverðu landinu, en léttskýjað og frost 2 til 8 stig norðan- og austantil.Á þriðjudag: Útlit fyrir austlæga átt. Snjókoma eða slydda með köflum sunnan- og vestantil. Lengst af þurrt norðaustanlands, en stöku él við sjóinn. Frost 0 til 10 stig, kaldast norðaustantil, en frostlaust við suðurströndina.