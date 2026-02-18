Snjókoman sem spáð hafði verið á höfuðborgarsvæðinu náði ekki inn á byggð á höfuðborgarsvæðinu. Aðeins munaði um fjórum eða fimm kílómetrum að snjókoman næði hingað.
Óli Þór Árnason veðurfræðingur segir nokkuð hafa blásið þannig mögulega hafi það hreinsað loftið þó að það hafi ekki snjóað. Vonir stóðu til að með úrkomu myndu loftgæði verða betri á höfuðborgarsvæðinu en þau hafa verið afar slæm síðustu daga.
„Hann dró ekki alla leið, fór yfir Hellisheiðina en náði ekki inn á byggð til okkar. Kalda loftið fyrir norðan okkar er ansi þungt að ýta frá,“ segir hann og að það sé höfuðástæðan fyrir því að snjókoman hafi ekki náð alla leið á höfuðborgarsvæðið.
Hann segir að litlu hafi þó munað.
„Það munaði um fjórum til fimm kílómetrum að þetta næði til okkar. Á stóru korti væri þetta ekki þykktin á pennastriki.“
Óli Þór segir veðrið eiga að vera svipað næstu daga en það gæti dregið til tíðina eftir helgi.
„Það er enga úrkomu að sjá fyrr en eftir helgi. Það gætu komið einhver korn fram að hádegi en þau verða bara örfá og það er ekkert sem mun festa. En svo fer þessi úrkomubakki aftur suður á land og við tekur svipað veður, alla vega út vikuna.“
Á Suður- og Suðausturlandi er gul viðvörun. Þar er snjókoma og strekkingsvindur og er viðvörunin í gildi til klukkan þrjú í dag. Hann segir að þó að þar snjói virðist hann ekki festast mikið á vegum. Viðloðunarhæfni snjókomunnar minnki í svo miklum kulda.
„Þetta fýkur en getur stoppað í sköflum.“
Hann segir að fyrir norðan gæti svo farið að snjóa í kvöld.
„Það er föl fyrir norðan og suður með Austurlandi og svo kemur þokkalegur bakki þar inn seinna í kvöld. Það verða viðvarandi él þar í dag en það er myndarlegur úrkomubakki sem fer yfir Norðurland í kvöld og fram eftir nóttu og svo verður éljagangur þar áfram. Það er ekkert að fara að taka neitt upp sem kemur þar,“ segir Óli Þór
Á fimmtudag og föstudag:Norðlæg átt, 5-13 m/s. Snjókoma eða él um landið norðanvert en skýjað með köflum sunnantil. Frost 1 til 12 stig, kaldast inn til landsins.Á laugardag:Norðlæg eða breytileg átt, 3-10 m/s, en norðan 8-13 við austurströndina. Smáél fyrir norðan og austan en léttskýjað og suðvestanvert landið. Frost 0 til 15 stig en sums staðar frostlaust allra syðst yfir daginn.Á sunnudag:Norðaustan 5-13, en 10-18 syðst. Víða dálítil él, en yfirleitt þurrt á Suðvestur- og Vesturlandi. Hiti breytist lítið.Á mánudag:Norðaustlæg eða breytileg átt, él á víð og dreif, en lengst af þurrt á Norðurlandi. Vægt frost inn til landsins, en allvíða frostlaust við ströndina.Á þriðjudag:Útlit fyrir áframhaldandi austlæga átt. Él á stöku stað og hiti breytist lítið.