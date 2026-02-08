Veður

Á­fram létt­skýjað á Suð­vestur­horninu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Á höfuðborgarsvæðinu veðrur áfram léttskýjað og nokkurra stiga frost.
Vísir/Vilhelm

Áfram er að mestu léttskýjað sunnan- og suðvestanlands en víða annars staðar á landinu er spáð éljakomu. Eftir hádegi tekur að hvessa á Vestfjörðum.

Veðurstofa Íslands spáir norðaustan þrír til tíu metrar á sekúndu og víða éljakomu, en átta til fimmtán metra á sekúndu norðvestantil á landinu eftir hádegi.

Í hugleiðingum veðurfræðings segir að búast megi við stinningsgolu eða kalda en strekkingi eða allhvössum vindi eftir hádegi á Vestfjarðakjálkanum. Á Norðaustur- og Austurlandi verður éljagangur samfelldari ofankoma norðvestantil.

Það bætir í vind í nótt og spá veðurfræðingar allhvössum vindi eða strekkingi á morgun. Rigning eða slydda Norðan- og Austanlands. Áfram verður bjart og þurrt á Suður- og Vesturlandi.

Hálka eða hálkublettir eru víða á Suðurlandi, Suðvesturlandi og Vesturlandi. Sömu sögu má segja á Vestfjörðum en það snjóar á stöku stað og snjóþekja er á nokkrum leiðum. Á Norðurlandi er snjóþekja á Öxnadalsheiði, annars hálka eða hálkublettir á flestum leiðum. Samkvæmt vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is, er hálka eða snjóþekja á flestum leiðum á Austurlandi. Krapi er í Norðfirði en ófært um Öxi og Breiðdalsheiði.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á mánudag:

Norðaustan 10-18 m/s, hvassast norðvestantil og við suðausturströndina. Rigning, slydda eða snjókoma með köflum um landið norðan- og austanvert, annars þurrt að mestu. Hiti um eða yfir frostmarki.

Á þriðjudag:

Norðaustan 8-15, en hvassviðri við suðausturströndina. Él norðan- og austantil, en léttskýjað um landið suðvestanvert. Kólnar smám saman.

Á miðvikudag:

Norðaustan og norðan 5-13 og dálítil él, en bjart að mestu á Suður- og Vesturlandi. Frost 1 til 8 stig.

Á fimmtudag og föstudag:

Breytileg átt og dálítil él norðantil, en annars að mestu bjart. Kalt í veðri.

Á laugardag:

Útlit fyrir austlæga átt með snjókomu eða slyddu, en lengst af þurrt norðanlands.

