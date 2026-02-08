Áfram léttskýjað á Suðvesturhorninu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. febrúar 2026 07:54 Á höfuðborgarsvæðinu veðrur áfram léttskýjað og nokkurra stiga frost. Vísir/Vilhelm Áfram er að mestu léttskýjað sunnan- og suðvestanlands en víða annars staðar á landinu er spáð éljakomu. Eftir hádegi tekur að hvessa á Vestfjörðum. Veðurstofa Íslands spáir norðaustan þrír til tíu metrar á sekúndu og víða éljakomu, en átta til fimmtán metra á sekúndu norðvestantil á landinu eftir hádegi. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að búast megi við stinningsgolu eða kalda en strekkingi eða allhvössum vindi eftir hádegi á Vestfjarðakjálkanum. Á Norðaustur- og Austurlandi verður éljagangur samfelldari ofankoma norðvestantil. Það bætir í vind í nótt og spá veðurfræðingar allhvössum vindi eða strekkingi á morgun. Rigning eða slydda Norðan- og Austanlands. Áfram verður bjart og þurrt á Suður- og Vesturlandi. Hálka eða hálkublettir eru víða á Suðurlandi, Suðvesturlandi og Vesturlandi. Sömu sögu má segja á Vestfjörðum en það snjóar á stöku stað og snjóþekja er á nokkrum leiðum. Á Norðurlandi er snjóþekja á Öxnadalsheiði, annars hálka eða hálkublettir á flestum leiðum. Samkvæmt vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is, er hálka eða snjóþekja á flestum leiðum á Austurlandi. Krapi er í Norðfirði en ófært um Öxi og Breiðdalsheiði. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag:Norðaustan 10-18 m/s, hvassast norðvestantil og við suðausturströndina. Rigning, slydda eða snjókoma með köflum um landið norðan- og austanvert, annars þurrt að mestu. Hiti um eða yfir frostmarki.Á þriðjudag:Norðaustan 8-15, en hvassviðri við suðausturströndina. Él norðan- og austantil, en léttskýjað um landið suðvestanvert. Kólnar smám saman.Á miðvikudag:Norðaustan og norðan 5-13 og dálítil él, en bjart að mestu á Suður- og Vesturlandi. Frost 1 til 8 stig.Á fimmtudag og föstudag:Breytileg átt og dálítil él norðantil, en annars að mestu bjart. Kalt í veðri.Á laugardag:Útlit fyrir austlæga átt með snjókomu eða slyddu, en lengst af þurrt norðanlands. Veður Samgöngur Mest lesið „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Innlent Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur Innlent Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Innlent „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Innlent Birgir Örn óviss en Ísak Leon handviss Innlent Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Innlent Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Innlent Orri oddviti Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent María Ellen kjörin oddviti Viðreisnar í Kópavogi Innlent Fleiri fréttir Áfram léttskýjað á Suðvesturhorninu Éljagangur og slabb í kortunum Skil að ganga yfir landið með tilheyrandi úrkomu Ekkert lát á austlægum áttum Allhvass vindur og svalari en síðustu daga Áfram austanátt og kólnar í kvöld Ekkert óvenjulegt við kalt og bjart veður Hvassast við suðurströndina Má búast við skúrum eða éljum Víðast úrkomulítið en skúrir og slydduél austantil Mildri austanátt beint til landsins Áfram hvasst með suðurströndinni Slær áfram í storm á suðurströndinni Djúp lægð veldur stormi syðst á landinu Þurrt og bjart víða um landið Hvasst syðst á landinu Kólnandi veður og víða bjart Ákveðin austanátt á landinu öllu og víða snarpar hviður Víða rigning með köflum og bætir í vind í kvöld Róleg austanátt en hvessir á morgun Víða rigning og kólnar í veðri Minnkandi norðlæg átt en bætir í vind á morgun Þurrt og bjart suðvestantil en snjór og él víða Líkur á smá slyddu og snjókomu syðst Stíf norðvestlæg átt ásamt ofankomu Gæti slegið í storm og hringvegurinn lokaður Óvissustig á vegi milli Kirkjubæjarklausturs og Jökulsárlóns Gular veðurviðvaranir framundan Útlit fyrir hríðarveður á austasta hluta landsins í kvöld Frost og hægur vindur Sjá meira