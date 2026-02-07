Veður

Élja­gangur og slabb í kortunum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Nýfallinn snjór er í Hlíðafjalli. Myndin er úr safni.
Nýfallinn snjór er í Hlíðafjalli. Myndin er úr safni. Vísir/Tryggvi

Veðurstofa Íslands spáir austlægri eða breytilegri átt, þrír til tíu metrar á sekúndu. Á Norðaustur- og Austurlandi er spáð éljagangi en rigningu og slyddu á Vestfjörðum.

Það verður að mestu bjart á suðvestanverðu landinu. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að úrkomusvæði gærdagsins hangi enn yfir vestanverðum Breiðafirði og Vestfjörðum svo þar megi búast við slyddu eða rigningu fram yfir hádegi.

Snjórinn lætur sjá sig víða á morgun en þó verður yfirleitt léttskýjað sunnan- og vestanlands.

Veðurhorfur næstu daga

Á sunnudag:

Norðaustan 8-15 m/s, hvassast norðvestantil. Él norðan- og austanlands, en léttskýjað suðvestantil. Frost inn til landsins en víða frostlaust við sjóinn.

Á mánudag:

Norðaustan 8-13 m/s, en 13-18 á Vestfjörðum og við suðausturströndina. Rigning, snjókoma eða slydda en bjart með köflum á Vesturlandi. Hiti 0 til 4 stig en vægt frost inn til landsins.

Á þriðjudag:

Norðaustan 8-18 m/s, hvassast suðaustantil og á Vestfjörðum. Él, skúrir við suðurströndina, en þurrt að mestu vestanlands. Hiti breytist lítið.

Á miðvikudag:

Minnkandi norðaustan átt. Yfirleitt bjart, en dálítil él norðaustan- og austanlands. Kólnar í veðri.

Á fimmtudag:

Breytileg átt, bjartviðri og yfirleitt talsvert frost.

Á föstudag:

Útlit fyrir suðlæga átt, skýjað og hlýnandi veður, en áfram bjart og kalt austantil.

