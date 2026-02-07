Éljagangur og slabb í kortunum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. febrúar 2026 07:54 Nýfallinn snjór er í Hlíðafjalli. Myndin er úr safni. Vísir/Tryggvi Veðurstofa Íslands spáir austlægri eða breytilegri átt, þrír til tíu metrar á sekúndu. Á Norðaustur- og Austurlandi er spáð éljagangi en rigningu og slyddu á Vestfjörðum. Það verður að mestu bjart á suðvestanverðu landinu. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að úrkomusvæði gærdagsins hangi enn yfir vestanverðum Breiðafirði og Vestfjörðum svo þar megi búast við slyddu eða rigningu fram yfir hádegi. Snjórinn lætur sjá sig víða á morgun en þó verður yfirleitt léttskýjað sunnan- og vestanlands. Veðurhorfur næstu daga Á sunnudag:Norðaustan 8-15 m/s, hvassast norðvestantil. Él norðan- og austanlands, en léttskýjað suðvestantil. Frost inn til landsins en víða frostlaust við sjóinn.Á mánudag:Norðaustan 8-13 m/s, en 13-18 á Vestfjörðum og við suðausturströndina. Rigning, snjókoma eða slydda en bjart með köflum á Vesturlandi. Hiti 0 til 4 stig en vægt frost inn til landsins.Á þriðjudag:Norðaustan 8-18 m/s, hvassast suðaustantil og á Vestfjörðum. Él, skúrir við suðurströndina, en þurrt að mestu vestanlands. Hiti breytist lítið.Á miðvikudag:Minnkandi norðaustan átt. Yfirleitt bjart, en dálítil él norðaustan- og austanlands. Kólnar í veðri.Á fimmtudag:Breytileg átt, bjartviðri og yfirleitt talsvert frost.Á föstudag:Útlit fyrir suðlæga átt, skýjað og hlýnandi veður, en áfram bjart og kalt austantil. Veður Mest lesið „Sorglegra en orð fá lýst“ Innlent „Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt“ Innlent Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum Erlent Valgarð Már er látinn Innlent Efaðist ekki um að orsökin var bilaður aðflugsgeisli Innlent „Mikilvægt að geyma þetta ekki inni í sér“ Innlent Íslendingarnir næstum lent í stórslysi vegna alvarlegra mistaka Erlent Fósturforeldrar og barnavernd upplifað algjört afskiptaleysi Innlent Skriður kominn á tuttugu ára gömul áform um nýjan golfvöll á Álftanesi Innlent Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Erlent Fleiri fréttir Éljagangur og slabb í kortunum Skil að ganga yfir landið með tilheyrandi úrkomu Ekkert lát á austlægum áttum Allhvass vindur og svalari en síðustu daga Áfram austanátt og kólnar í kvöld Ekkert óvenjulegt við kalt og bjart veður Hvassast við suðurströndina Má búast við skúrum eða éljum Víðast úrkomulítið en skúrir og slydduél austantil Mildri austanátt beint til landsins Áfram hvasst með suðurströndinni Slær áfram í storm á suðurströndinni Djúp lægð veldur stormi syðst á landinu Þurrt og bjart víða um landið Hvasst syðst á landinu Kólnandi veður og víða bjart Ákveðin austanátt á landinu öllu og víða snarpar hviður Víða rigning með köflum og bætir í vind í kvöld Róleg austanátt en hvessir á morgun Víða rigning og kólnar í veðri Minnkandi norðlæg átt en bætir í vind á morgun Þurrt og bjart suðvestantil en snjór og él víða Líkur á smá slyddu og snjókomu syðst Stíf norðvestlæg átt ásamt ofankomu Gæti slegið í storm og hringvegurinn lokaður Óvissustig á vegi milli Kirkjubæjarklausturs og Jökulsárlóns Gular veðurviðvaranir framundan Útlit fyrir hríðarveður á austasta hluta landsins í kvöld Frost og hægur vindur Norðaustlæg átt og allvíða él Sjá meira