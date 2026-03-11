Bandaríkjastjórn er sögð gæla við þá hugmynd að senda sérsveitir til Íran til að tryggja og sækja birgðir landsins af auðguðu úrani, sem sagðar eru duga til að búa til tíu kjarnaodda.
Um er að ræða 440 kíló en samkvæmt Alþjóðakjarnorkumálastofnuninni (IAEA) er um það bil helmingur geymdur í göngum djúpt undir kjarnorkumiðstöðinni fyrir utan borgina Isfahan. Þá er auðgað úran einnig varðveitt í annarri miðstöð í Natanz, sem vestrænir sérfræðingar kalla Haka (e. Pickaxe Mountain).
Fregnir hafa borist af því að yfirvöld í Bandaríkjunum og Ísrael hafi rætt hvernig tryggja megi úranið, sem hlýtur óhjákvæmilega að vera liður í því að koma í veg fyrir að Íranir eignist kjarnavopn.
Sérfræðingum ber hins vegar saman um að það yrði afar erfitt og áhættusamt.
Úranið er talið vera geymt í tönkum á stærð við kúta sem notaðir eru við köfun.
Bandaríkjamenn eru sagðir hafa þróað búnað til að varðveita og flytja úranið en að sækja það myndi fela í sér umfangsmikla aðgerðir, þar sem senda þyrfti að minnsta kosti tvo hópa sérfræðinga og sérsveitarmanna inn í landið.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ekki útilokað aðgerðir af þessu tagi en sagt að þær þyrftu að eiga sér stað seinna, þegar búið væri að útiloka að Íranir gætu sýnt teljandi mótspyrnu.
Demókratar og fleiri hafa gagnrýnt að ekki hafi verið búið að útfæra aðgerðir til að ná í úranið áður en árásir voru hafnar á Íran.