Veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir íbúa á suðvesturhorni landsins geta orðið varir við eldingar í dag. Töluverður fjöldi eldinga laust niður í gær og ein á höfuðborgarsvæðinu nú í morgun.
„Við erum ekkert að sjá eins margar eldingar en þó er ennþá óstöðugt loft yfir okkur, einmitt í þannig lofti sem eldingar myndast. Þetta er ekkert óvenjulegt, við erum ekkert hissa að sjá þær,“ segir Hera Guðlaugsdóttir, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.
Nú í morgun sást ein elding á höfuðborgarsvæðinu. Hera segir að íbúar á Vesturlandi geti orðið varir við einstaka eldingar en flestar séu á Suðurlandi.
Gul veðurviðvörun var í gildi í gær vegna eldingaveðurs en segir Hera ekki tilefni til að gefa út aðra viðvörun að svo stöddu.
„Við munum líklega senda út ábendingu til fólks um að það séu auknar líkur á eldingum hér um sunnanvert landið og á höfuðborgarsvæðinu,“ segir hún.
„Svo getur þetta breyst hratt og við erum að fylgjast með þessu eins vel og við getum. Um leið og við sjáum breytingar verður gefin út viðvörun.“
Á þriðja tug eldinga laust niður í gær, frá Stokkseyri og Eyrarbakka að austanverðu höfuðborgarsvæðinu. Einnig varð fólk vart við eldingar á Suður- og Suðausturlandi.