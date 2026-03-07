Veður

Gul við­vörun og enn líkur á eldingum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Það gæti verið nokkuð blautt í dag og er víðast hvar á landinu gul viðvörun og nokkur vindur.
Vísir/Vilhelm

Gul viðvörun er í gildi á meirihluta landsins þar til klukkan um hádegi eða seinni part í dag. Lengst eru viðvaranir í gildi á Norðurlandi eystra, Ströndum, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra, eða til klukkan 16. Viðvörun rennur fyrst út í Breiðafirði klukkan 12 en svo klukkan 14 á Suðurlandi og á miðhálendi. Sums staðar eru líkur á eldingum líkt og í gær.

Viðast hvar er i viðvörun talar um suðlæga átt með 18 til 25 metrum á sekúndu með éljagangi og vindhviður þar allt að 35 metrum á sekúndu. Slæmt skyggni og léleg akstursskilyrði.

Í veðurspá Veðurstofu Íslands segir einnig að hiti verði á bilinu núll til fimm stig og að draga eigi úr vindi seinnipartinn og þá eigi að kólna meira.

Í hugleiðingum veðurfræðings segir að lægðin sem veldur stormi og hríð liggi 200 kílómetrum vestur af Bjargtöngum og hreyfist hægt og bítandi til norðvesturs.

„Í dag verður sunnan og suðvestan 15-25 m/s, hvassast við fjöll á norðan- og vestanverðu landinu með hviðum upp í 35 m/s. Ásamt éljagangi á þessum slóðum er frekar varasamt að vera á ferð. Einkum á fjallvegum verður skafrenningur með lélegu skyggni og versnandi aksturskilyrðum. Gular viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir flesta landshluta og gott væri að kanna ástand á vegum áður er lagt af stað,“ segir veðurfræðingur.

Næsta lægð á mánudag

Á morgun verður samkvæmt hugleiðingum aftur suðlæg átt, átta til 15 metrar á sekúndu. Él eða slydduél í flestum landshlutum og þá einnig líkur á eldingum, einkum sunnan- og vestantil. Bætir sums staðar heldur í vind síðdegis. Hiti breytist lítið.

Svo kemur næstu lægð á mánudag með vaxandi suðaustanátt, snjókomu eða slyddu og hlýnandi veðri, en þurrt norðanlands fram á kvöld.

Nánar um veður á vef Veðurstofunnar og um færð vega á vef Vegagerðar. Þegar fréttin er skrifuð segir þar að víða sé hálka eða hálkublettir en gott að taka stöðu áður en lagt er af stað í ferðalag.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á sunnudag: Suðlæg átt 10-18 m/s og él eða snjókoma, en úrkomuminna norðaustanlands fram eftir degi. Frost 0 til 5 stig, en sums staðar frostlaust við sjóinn.

Á mánudag: Gengur austan og suðaustan 10-18 með snjókomu eða rigningu, en að mestu þurrt norðanlands fram á kvöld. Hiti um eða rétt yfir frostmarki.

Á þriðjudag: Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10, skýjað með köflum og sums staðar dálítil él, en víða léttir til norðaustan- og austanlands. Hiti breytist lítið. Vaxandi austanátt með snjókomu eða slyddu sunnanlands um kvöldið.

Á miðvikudag: Snýst í norðlæga átt með snjókomu eða slyddu, en úrkomulítið sunnan heiða. Hiti nálægt frostmarki.

Á fimmtudag: Ákveðin norðlæg átt með ofankomu á norðanverðu landinu, en lengst af þurrt sunnanlands. Kólnar heldur í veðri.

Á föstudag: Útlit fyrir norðlæga átt. Snjókoma fyrir norðan og austan, annars úrkomulítið. Áfram kólnandi veður, frost 2 til 12 stig um kvöldið.

