Gul viðvörun og enn líkur á eldingum Lovísa Arnardóttir skrifar 7. mars 2026 07:33 Það gæti verið nokkuð blautt í dag og er víðast hvar á landinu gul viðvörun og nokkur vindur. Vísir/Vilhelm Gul viðvörun er í gildi á meirihluta landsins þar til klukkan um hádegi eða seinni part í dag. Lengst eru viðvaranir í gildi á Norðurlandi eystra, Ströndum, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra, eða til klukkan 16. Viðvörun rennur fyrst út í Breiðafirði klukkan 12 en svo klukkan 14 á Suðurlandi og á miðhálendi. Sums staðar eru líkur á eldingum líkt og í gær. Viðast hvar er i viðvörun talar um suðlæga átt með 18 til 25 metrum á sekúndu með éljagangi og vindhviður þar allt að 35 metrum á sekúndu. Slæmt skyggni og léleg akstursskilyrði. Í veðurspá Veðurstofu Íslands segir einnig að hiti verði á bilinu núll til fimm stig og að draga eigi úr vindi seinnipartinn og þá eigi að kólna meira. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að lægðin sem veldur stormi og hríð liggi 200 kílómetrum vestur af Bjargtöngum og hreyfist hægt og bítandi til norðvesturs. „Í dag verður sunnan og suðvestan 15-25 m/s, hvassast við fjöll á norðan- og vestanverðu landinu með hviðum upp í 35 m/s. Ásamt éljagangi á þessum slóðum er frekar varasamt að vera á ferð. Einkum á fjallvegum verður skafrenningur með lélegu skyggni og versnandi aksturskilyrðum. Gular viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir flesta landshluta og gott væri að kanna ástand á vegum áður er lagt af stað,“ segir veðurfræðingur. Næsta lægð á mánudag Á morgun verður samkvæmt hugleiðingum aftur suðlæg átt, átta til 15 metrar á sekúndu. Él eða slydduél í flestum landshlutum og þá einnig líkur á eldingum, einkum sunnan- og vestantil. Bætir sums staðar heldur í vind síðdegis. Hiti breytist lítið. Svo kemur næstu lægð á mánudag með vaxandi suðaustanátt, snjókomu eða slyddu og hlýnandi veðri, en þurrt norðanlands fram á kvöld. Nánar um veður á vef Veðurstofunnar og um færð vega á vef Vegagerðar. Þegar fréttin er skrifuð segir þar að víða sé hálka eða hálkublettir en gott að taka stöðu áður en lagt er af stað í ferðalag. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag: Suðlæg átt 10-18 m/s og él eða snjókoma, en úrkomuminna norðaustanlands fram eftir degi. Frost 0 til 5 stig, en sums staðar frostlaust við sjóinn. Á mánudag: Gengur austan og suðaustan 10-18 með snjókomu eða rigningu, en að mestu þurrt norðanlands fram á kvöld. Hiti um eða rétt yfir frostmarki. Á þriðjudag: Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10, skýjað með köflum og sums staðar dálítil él, en víða léttir til norðaustan- og austanlands. Hiti breytist lítið. Vaxandi austanátt með snjókomu eða slyddu sunnanlands um kvöldið. Á miðvikudag: Snýst í norðlæga átt með snjókomu eða slyddu, en úrkomulítið sunnan heiða. Hiti nálægt frostmarki. Á fimmtudag: Ákveðin norðlæg átt með ofankomu á norðanverðu landinu, en lengst af þurrt sunnanlands. Kólnar heldur í veðri. Á föstudag: Útlit fyrir norðlæga átt. Snjókoma fyrir norðan og austan, annars úrkomulítið. Áfram kólnandi veður, frost 2 til 12 stig um kvöldið. Veður Færð á vegum Mest lesið Alvöru inniveður um helgina Innlent Segir Kúbu brátt munu falla Erlent Þurfi ekki að óttast bílnúmeralesara við Sorpu Innlent Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Innlent Listamönnum fækkar ört Innlent Hvalfjarðargöng lokuð Innlent Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Innlent Enn frekari dráttur á máli Margrétar Innlent Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Innlent Kristinn hafði betur gegn Alexöndru og verður oddviti Pírata Innlent Fleiri fréttir Varað við þrumuveðri með tíðum eldingum Kröpp lægð yfir landinu og úrkoman blönduð Gular veðurviðvaranir í kortunum Köldu lofti beint til landsins Gular viðvaranir á suðvesturhorninu Ört dýpkandi lægð á leiðinni og appelsínugular viðvaranir Appelsínugul viðvörun á morgun Vara við stórhríð á Austurlandi Snjókoma víða en bjart sunnan heiða Væta sunnantil og töluverð hláka í höfuðborginni Hvetja fólk til að fara fyrr heim vegna veðurs Gul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu vegna snjókomu Snjókoma á höfuðborgarsvæði í dag og á morgun Úrkomusvæði með snjókomu fer yfir vesturhelming landsins Gular veðurviðvaranir á Austurlandi Snýst í norðanátt og snarpar hviður austantil Útlit fyrir lægðagang og umhleypinga Hvöss austanátt fylgir alldjúpri lægð í dag Gul veðurviðvörun á Suðausturlandi Hitinn að skríða yfir frostmark sunnan heiða Herðir á frosti í kvöld Él og snjókoma norðan- og austantil Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Útlit fyrir hríðarbyl á Suðurlandi Draga kalt heimskautaloft yfir landið næstu daga Vara við snörpum vindhviðum Köldu heimskautalofti enn beint til landsins Kaldri norðlægri átt beint til landsins Dálítil él norðan- og austantil en annars bjart að mestu Dregur úr vindi og kólnar í kvöld Sjá meira