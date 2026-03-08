Veður

Él og slyddu­él í dag og önnur lægð á morgun

Lovísa Arnardóttir skrifar
Það er enn tilefni til þess að klæða sig vel í dag og á morgun.
Vísir/Vilhelm

Í dag má búast við suðlægri átt og fimm til 13 metrum á sekúndu og él eða slydduél, en lengst af að það verði þurrt norðaustanlands framan af degi. Eftir hádegi gengur í suðaustan 13 til 20 metra á sekúndu og bætir í él um tíma á austanverðu landinu.

Suðaustan 10 til 18 metrar á sekúndu með él síðdegis, en hægari vestantil. Hiti yfirleitt 0 til 5 stig yfir daginn. Seint í kvöld fer lægðardrag úr landi, dregur úr vindi og kólnar. Léttir til norðaustanlands.

Ný lægð á morgun

Samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings myndast í kvöld ný lægð sem myndast suður af Hvarfi og kemur til okkar á morgun. Þá má búast við vaxandi austan- og suðaustanátt og snjókomu eða slyddu með köflum, en 10 til 18 metrum á sekúndu með rigningu síðdegis.

Lengst af verður þurrt á Norðausturlandi fram á kvöld. Hiti 2 til 6 stig seinnipartinn. Snýst í suðlæga átt 8-13 m/s með skúrum eða slydduéljum suðvestantil undir kvöld.

Suðvestan hvassviðri með skúrum eða éljum á þriðjudag. Snýst í austlæga átt eftir hádegi með rigningu og slyddu, en styttir upp norðan- og norðvestantil. Hiti breytist lítið.

Víða um land er þungfært og hálka eða hálkublettir. Þá eru einhverjir vegir lokaðir en víðast hvar fært. Hægt er að fá nánari upplýsingar um færð vega á vef Vegagerðar og veður á vef Veðurstofunnar.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á mánudag: Gengur í austan og suðaustan 10-18 m/s með snjókomu eða rigningu, en að mestu þurrt norðanlands fram eftir degi. Hiti 0 til 6 stig. Snýst í suðvestan 8-15 með skúrum eða éljum sunnan- og vestantil um kvöldið.

Á þriðjudag: Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10, skýjað með köflum og sums staðar dálítil él, en léttir til á Norðaustur- og Austurlandi. Vaxandi austanátt með snjókomu eða slyddu sunnan- og austantil seinnipartinn. Hiti breytist lítið.

Á miðvikudag: Fremur hæg suðvestlæg átt, en norðaustan 13-20 norðvestantil. Víða snjókoma eða slydda, en úrkomuminna sunnan- og austantil. Hiti nálægt frostmarki.

Á fimmtudag og föstudag: Ákveðin norðanátt með snjókomu, en lengst af þurrt sunnantil. Hiti um eða undir frostmarki.

Á laugardag: Útlit fyrir breytilega átt. Dálítil él austast á landinu framan af degi, en annars yfirleitt bjart. Frost 2 til 10 stig. Vaxandi suðlæg átt með snjókomu eða rigningu og hlýnandi veðri vestantil um kvöldið.

