Færð geti víða spillst hratt Árni Sæberg skrifar 9. mars 2026 10:15 Færð getur víða spillst í dag, meðal annars á Hellisheiði og í Þrengslum. Vísir/Vilhelm Í dag má búast við allhvössum vindi og snjókomu á fjallvegum og heiðum víða um land. Slíkt hríðarástand skapar mjög blind og erfið akstursskilyrði og færð getur spillst hratt. Í ábendingu veðurfræðings Vegagerðarinnar þess efnis til vegfarenda segir að þetta eigi helst við svæði á Austfjörðum, Hellisheiði, Þrengsli og Mosfellsheiði á Suðvesturlandi, Holtavörðuheiði, Þröskulda og Steingrímsfjarðarheiði á Norðvesturlandi sem og mest alla Vestfirði. Þetta ástand vari fram yfir miðnætti á flestum stöðum og jafnvel undir morgun fyrir vestan. Umferð Veður Tengdar fréttir Stefnir í norðanhríð í vikunni Búast má við suðlægum áttum, fimm til þrettán metrum á sekúndu, og él eða slydduél sunnan- og vestanlands í dag. Léttskýjað verður á Norðausturlandi. Annað kvöld á að hvessa vestast á landinu en á miðvikudaginn og seinna í vikunni er útlit fyrir norðanhríð fyrir norðan. 9. mars 2026 07:28