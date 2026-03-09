Veður

Færð geti víða spillst hratt

Árni Sæberg skrifar
Færð getur víða spillst í dag, meðal annars á Hellisheiði og í Þrengslum.
Færð getur víða spillst í dag, meðal annars á Hellisheiði og í Þrengslum. Vísir/Vilhelm

Í dag má búast við allhvössum vindi og snjókomu á fjallvegum og heiðum víða um land. Slíkt hríðarástand skapar mjög blind og erfið akstursskilyrði og færð getur spillst hratt.

Í ábendingu veðurfræðings Vegagerðarinnar þess efnis til vegfarenda segir að þetta eigi helst við svæði á Austfjörðum, Hellisheiði, Þrengsli og Mosfellsheiði á Suðvesturlandi, Holtavörðuheiði, Þröskulda og Steingrímsfjarðarheiði á Norðvesturlandi sem og mest alla Vestfirði. 

Þetta ástand vari fram yfir miðnætti á flestum stöðum og jafnvel undir morgun fyrir vestan.

