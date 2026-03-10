Erlent

Hafi grandað fjölda skipa á ör­fáum klukku­stundum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Donald Trump greindi fyrst frá árásunum.
Bandaríkjaher segist hafa grandað sextán skipum sem leggja tundurdufl í eigu Írana. Herinn birti myndskeið af árásunum.

Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði fyrst frá árásunum í færslu á samfélagsmiðlinum sínum, Truth Social.

„Ég er ánægður með að greina frá því að á síðustu klukkustundum höfum við hæft, eða algjörlega eyðilagt, tíu óvirka báta og/eða skip sem leggja tundurdufl, og fleiri munu fylgja í kjölfarið“ sagði forsetinn.

Þá birti CENTCOM, herafli Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum, færslu á X þar sem má sjá flugskeyti sprengja báta. Í færslunni segir að bandaríski herinn hefði eyðilagt fjölda skipa í eigu Írana, þar á meðal sextán skip notuð í að leggja tundurdufl nærri Hormússundi.

Fyrr í dag sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, að dagurinn í dag yrði sá ákafasti hingað til, hvað varði árásir Bandaríkjanna á Íran. Hann sagði að Bandaríkin myndu ekki gefast upp fyrr en óvinurinn yrði gersigraður og að klerkastjórnin hefði gert mikil mistök með því að ráðast á nágranna sína.

