Hafi grandað fjölda skipa á örfáum klukkustundum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. mars 2026 23:14 Donald Trump greindi fyrst frá árásunum. EPA Bandaríkjaher segist hafa grandað sextán skipum sem leggja tundurdufl í eigu Írana. Herinn birti myndskeið af árásunum. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði fyrst frá árásunum í færslu á samfélagsmiðlinum sínum, Truth Social. „Ég er ánægður með að greina frá því að á síðustu klukkustundum höfum við hæft, eða algjörlega eyðilagt, tíu óvirka báta og/eða skip sem leggja tundurdufl, og fleiri munu fylgja í kjölfarið" sagði forsetinn. Þá birti CENTCOM, herafli Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum, færslu á X þar sem má sjá flugskeyti sprengja báta. Í færslunni segir að bandaríski herinn hefði eyðilagt fjölda skipa í eigu Írana, þar á meðal sextán skip notuð í að leggja tundurdufl nærri Hormússundi. U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026 Fyrr í dag sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, að dagurinn í dag yrði sá ákafasti hingað til, hvað varði árásir Bandaríkjanna á Íran. Hann sagði að Bandaríkin myndu ekki gefast upp fyrr en óvinurinn yrði gersigraður og að klerkastjórnin hefði gert mikil mistök með því að ráðast á nágranna sína. Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bandaríkin