Kröpp og djúp lægð er núna vestur af landinu. Samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar gengu skilin yfir landið í nótt og erum við nú í hlýjasta hluta veðurkerfisins. Úrkoman á engu að síður að vera blönduð samkvæmt spá, rigning, slydda og jafnvel snjókoma á köflum.
Í dag er þannig spáð suðaustan 15 til 23 metrum á sekúndu og snjókomu í fyrstu, en heldur hægari, suðlægari og dálítil rigning að baki skilanna. Hægari vindur fyrir norðan og austan.
Sunnanátt með morgninum, víða 13 til 20 metrar á sekúndu og rigning eða slydda með köflum, en úrkomulítið norðaustanlands. Hiti 1 til 7 stig. Él vestantil í kvöld og kólnar.
Suðvestan 13 til 23 metrar á sekúndu á morgun, hvassast vestast. Él eða slydduél, en þurrt að kalla norðaustanlands. Hiti 0 til 5 stig.
Samkvæmt hugleiðingunum verður úrkoman minni á austurhluta landsins, vindur hægari og hitatölur heldur hærri. Í kvöld verður lægðin aðeins farin að grynnast og dregur þá heldur úr vindi.
Á morgun verður vindur suðvestlægari, gæti slegið í storm allra vestast, en hægari annars staðar. Úrkoman orðin heldur vetrarlegri að auki ásamt slæmu skyggni, en að auki mun kólna svolítið.
Á sunnudag er síðan útlit fyrir mun skaplegra veður, mun hægari vind og bjartviðri austanlands, en fremur úrkomusamt sunnan- og vestantil.
Á vef Vegagerðar má sjá að víða um land er hálka og erfið færð. Víða er krapi á Suður- og Austurlandi og þæfingsfærð á Suðausuturlandi. Ófært er samkvæmt Vegagerð um Dynjandisheiði. Nánar um færð á vef Vegagerðar og um veður á vef Veðurstofu.
Á laugardag:
Sunnan og suðvestan 13-23 m/s, hvassast vestast. Þurrt að kalla á norðaustanverðu landinu, annars snjó- eða slydduél. Hiti 0 til 4 stig. Hægari og kólnar um kvöldið.
Á sunnudag:
Sunnan 5-13 og snjókoma eða él vestantil, en hægari og bjart veður austanlands. Frost 0 til 5 stig, en sums staðar frostlaust við sjóinn.
Á mánudag:
Gengur í allhvassa eða hvassa suðaustanátt með slyddu eða snjókomu og síðar rigningu, en að mestu þurrt norðaustanlands. Hlýnandi veður.
Á þriðjudag:
Suðvestlæg eða breytileg átt. Sums staðar dálitlar skúrir eða él, en bjartviðri norðaustan- og austanlands. Hiti víða 0 til 5 stig yfir daginn.
Á miðvikudag:
Suðlæg eða breytileg átt. Slydda eða rigning sunnantil síðdegis og hlýnar en bjartviðri og vægt frost fyrir norðan.
Á fimmtudag:
Útlit fyrir norðaustanátt með ofankomu nyrst og á Vestfjörðum, annars hæg breytileg átt og úrkomulítið. Hiti nálægt frostmarki.