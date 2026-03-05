Gular veðurviðvaranir í kortunum

Veðurstofa Íslands spáir suðlægri átt með éljum sunnan og vestan til á landinu í dag. Hiti verður í kringum frostmark, en um núll til fimm stiga frost norðaustanlands.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að í kvöld nálgist aldjúp lægð úr suðvestri og muni hvessa. Í nótt er gert ráð fyrir hríð um tíma sunnan- og vestanlands og því hafi gular veðurviðvaranir verið gefnar út fyrir Suðurland og Faxaflóa.
Á morgun verði sunnanátt, 15 til 23 metrar á sekúndu og slydda eða rigning.
Á föstudag:Sunnan- og suðaustan 15-23 m/s með slyddu eða rigningu, einkum sunnan- og vestantil. Hiti 0 til 6 stig.Á laugardag:Hvöss suðvestanátt og él, en þurrt að kalla á norðaustanverðu landinu. Hiti 0 til 4 stig.Á sunnudag:Suðvestlæg átt, víða 5-13 m/s og él vestantil, en þurrt austanlands. Frost 0 til 5 stig, en sums staðar frostlaust við sjóinn.Á mánudag:Vaxandi sunnanátt með snjókomu, en síðar slyddu eða rigningu. Hlýnandi veður, en að mestu bjart norðaustantil.Á þriðjudag:Suðaustanátt og rigning eða slydda suðaustantil, en lengst af þurrt annars staðar. Hiti 1 til 7 stig.Á miðvikudag:Útlit fyrir breytilega átt með úrkomu í flestum landshlutum. Ívið svalara.