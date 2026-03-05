Veður

Gular veðurviðvaranir í kortunum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Veðurviðvaranirnar taka gildi á miðnætti.
Veðurviðvaranirnar taka gildi á miðnætti. Vísir/Vilhelm

Veðurstofa Íslands spáir suðlægri átt með éljum sunnan og vestan til á landinu í dag. Hiti verður í kringum frostmark, en um núll til fimm stiga frost norðaustanlands.

Í hugleiðingum veðurfræðings segir að í kvöld nálgist aldjúp lægð úr suðvestri og muni hvessa. Í nótt er gert ráð fyrir hríð um tíma sunnan- og vestanlands og því hafi gular veðurviðvaranir verið gefnar út fyrir Suðurland og Faxaflóa.

Á morgun verði sunnanátt, 15 til 23 metrar á sekúndu og slydda eða rigning.

Veðurhorfur næstu daga

Á föstudag:

Sunnan- og suðaustan 15-23 m/s með slyddu eða rigningu, einkum sunnan- og vestantil. Hiti 0 til 6 stig.

Á laugardag:

Hvöss suðvestanátt og él, en þurrt að kalla á norðaustanverðu landinu. Hiti 0 til 4 stig.

Á sunnudag:

Suðvestlæg átt, víða 5-13 m/s og él vestantil, en þurrt austanlands. Frost 0 til 5 stig, en sums staðar frostlaust við sjóinn.

Á mánudag:

Vaxandi sunnanátt með snjókomu, en síðar slyddu eða rigningu. Hlýnandi veður, en að mestu bjart norðaustantil.

Á þriðjudag:

Suðaustanátt og rigning eða slydda suðaustantil, en lengst af þurrt annars staðar. Hiti 1 til 7 stig.

Á miðvikudag:

Útlit fyrir breytilega átt með úrkomu í flestum landshlutum. Ívið svalara.

Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið