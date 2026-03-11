Bandarísku fyrirtækin American Express og Blackbird hafa hætt við að styrkja pop-up viðburði danska veitingastaðarins Noma í Los Angeles, sem hefjast í dag. Ástæðan eru ásakanir um ofbeldi á hendur yfirmatreiðslumeistaranum René Redzepi.
New York Times greindi frá því á dögunum að fjöldi fyrrverandi starfsmanna Noma hefði ásakað Redzepi um andlegt og líkamlegt ofbeldi. Hann er meðal annars sagður hafa niðurlægt undirmenn fyrir framan aðra starfsmenn, hrint þeim og kýlt.
„Að mæta í vinnuna var eins og að fara í stríð,“ er haft eftir matreiðslumanni sem nú starfar í Lundúnum. „Þú þurftir að neyða þig til að vera sterkur, sýna ekki ótta.“
Veitingastaður Noma í Kaupmannahöfn, sem opnaði árið 2004, hlaut þrjár Michelin-stjörnur og var fimm sinnum valinn besti veitingastaður heims. Redzepi var í kjölfarið slegin til riddara af Margréti Danadrottningu.
Redzepi og núverandi samstarfsmenn hans hafa sagt að hegðunin sem fyrrverandi starfsmenn hafa lýst heyri sögunni til en þeir sem stigið hafa fram benda á að matreiðslumaðurinn hafi aldrei verið látinn svara til saka eða axla ábyrgð á neinn hátt.
Árið 2023 tilkynnti Redzepi að hann hygðist loka Noma sem veitingastað og einbeita sér að tilraunaeldhúsi sínu og pop-up viðburðum um allan heim.
American Express og Blackbird höfðu keypt fjölda miða á pop-up viðburðin sem hefst í Los Angeles í dag og stendur yfir í fjóra mánuði. Fyrirtækin segjast nú munu endurgreiða viðskiptavinum miðana og styrkja samtök sem starfa í þágu starfsmanna í veitingaiðnaðinum.
Redzepi hefur svarað ásökununum og segist ekki muna eftir öllu sem þar er lýst. Þær endurspegli hins vegar hegðun sem hann kannast við og segist skilja að framkoma hans hafi skaðað samstarfsfólk hans.
Hann hefur beðist afsökunar og sagst hafa leitað sér aðstoðar.