Gul viðvörun er í gildi vegna eldinga á Suðurlandi. Veðurfræðingur segir eldingarnar að mestu hafa verið bundnar við syðsta hluta landsins fyrir hádegi en veðrið sé að færast vestar. Fréttastofa hefur frétt af eldingum í Mosfellsbæ síðdegis í dag og þá var einnig greint frá rafmagnsleysi í Þorlákshöfn.
„Það er hlýtt loft víða og kaldara loft í háloftunum en nær yfirborði, það kemur ekkert á óvart að sjá eldingar við þannig kringumstæður. Það er útlit fyrir að þetta haldist eitthvað inn í daginn. Gul viðvörun er í gildi til klukkan sex og við þurfum að sjá hvort henni verði framlengt,“ segir Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur á Veðurstofunni.
Í viðvörun Veðurstofunnar segir að búist sé við þrumuveðri á landinu með tíðum eldingum. Forðast beri vatn, hæðir í landslagi og berangur. Fólk er hvatt til að sýna aðgát og fylgjast með veðurspám. Nánari upplýsingar um viðbrögð við eldingaveðri eru á upplýsingasíðu almannavarna.
Hera segir að þó svo að varað sé við því að vera í nálægð við vatn ætti að vera í lagi að ganga á milli húsa en fólk ætti að forðast vatn, hæðir og að vera í berangri. Til dæmis sé mögulega varasamt að ganga með hundinn á túni eða að fara í sund.
„Fyrir hádegið var þetta bundið við syðsta hlutann á landinu en núna er þetta að færast vestar. Við erum með skil sem eru að ganga yfir og þetta er meira og minna í skilunum. Það er spurning hvort þetta verði komið vestur af Reykjanesi í kvöld,“ segir Hera en Veðurstofan fylgist vel með því hvort þá komi næsti skammtur og taki við af því.
