Bæjarstjóri Kópavogs segir aðgengi almennings að bílastæðum við Fannborg í miðbæ bæjarins ekki skert á meðan framkvæmdum stendur. Hún harmi að íbúar upplifi skort á upplýsingum, bæjaryfirvöld hafi lagt sig fram um að tryggja gott upplýsingaflæði. Fjöldi íbúa hafi lýst yfir ánægju með fyrirhugaðar breytingar á miðbænum.
Tilefnið er frétt Vísis um eldri borgara sem er fluttur á brott úr Fannborg 1-9 í miðbæ Kópavogs. Hann hafði um árabil barist gegn framkvæmdum vegna nýs miðbæjar Kópavogs en hann óttaðist fyrst og fremst skort á aðgengi að bílastæðum fyrir eldri borgara og fatlaða íbúa í blokkinni. Sagði hann framkvæmdirnar sem eru hafnar með niðurrifi á Fannborg 2 strax hafa haft skert aðgengi í för með sér.
Lögmaður húsfélagsins sagði íbúa kvarta undan mjög stopulu upplýsingaflæði frá Kópavogsbæ. Íbúar viti ekki í hverju framkvæmdirnar eigi að felast, hvernig þær verði framkvæmdar, né hvenær. Þá væri enn óljóst hvernig hægt sé að uppfylla 25 metra regluna svokölluðu á meðan framkvæmdum stendur. Reglan er lögfest og kveður á um að bílastæði hreyfihamlaðra eigi að vera í mesta lagi 25 metra frá húsi. Heildartími framkvæmda eru fimm ár.
„Ekki er verið að skerða aðgengi almennings að svæðinu né að bílastæðum. Aðgengi er tryggt og bílastæðum fyrir hreyfihamlaða komið fyrir í sömu/sambærilegum vegalengdum og þau eru nú á svæðinu,“ segir í skriflegu svari Ásdísar Kristjánsdóttur bæjarstjóra Kópavogs við fyrirspurn Vísis.
„Samkvæmt samkomulagi við framkvæmdaraðila er það skilyrðislaus krafa Kópavogsbæjar að þeir tryggi fullnægjandi aðgengi á framkvæmdartíma og sama fjölda bílastæða. Aðkomuáætlun hefur verið samþykkt, þar sem kemur fram hvernig aðgengi og bílastæðamál eru útfærð í hverjum framkvæmdarfasa fyrir sig. Jafnframt er gert ráð fyrir að aðkomuáætlanir geti tekið breytingum með það að markmiði að bæta aðgengi enn frekar ef það koma í ljós möguleikar á síðari stigum.“
„Við hörmum það að fréttaflutningur sé á þá leið að það skorti á upplýsingar hjá bænum. Við höfum einmitt lagt okkur fram um að tryggja gott upplýsingaflæði, fjöldi upplýsingafunda hafa verið haldnir og þeim streymt svo að upptökur séu aðgengilegar. Þá höfum við opnað sérstaka upplýsingasíðu um verkefnið, midbaer.kopavogur.is.“
Ásdís segir að gert sé ráð fyrir upplýsingafundi fyrir íbúa við lok hvers framkvæmdarfasa og byrjun þess næsta. Gert sé ráð fyrir því að haldnir verði að minnsta kosti fjórir upplýsingafundir til viðbótar. Þeir verði kynntir með með dreifibréfum, í SMS-um og í gegnum stafrænt pósthólf þar sem við eigi. Þá lætur Ásdís fylgja með yfirlit yfir upplýsingafundi á vegum bæjarins vegna framkvæmdanna. Þar kemur fram að bærinn hafi haldið sex fundi frá júní 2025 til febrúar 2026.
Úr svari Ásdísar:
Hér má sjá yfirlit yfir upplýsingafundi:
„Upplýsingarferlið hjá bænum hefur verið ítarlegt og töluvert umfram það sem gerð er krafa um í skipulagsferli. Þá ákvað Kópavogsbær jafnframt að halda áfram ítarlegu upplýsingaflæði á framkvæmdartíma þó svo að engin krafa sé gerð um slíkt.“
Þá hafi einnig verið sett á vef Kópavogsbæjar sérstök upplýsingasíða þar sem íbúar geti nálgast allar upplýsingar tengt fyrirhuguðum framkvæmdum.
„Á þessari vefsíðu er einnig hægt að senda inn ábendingar eða spurningar sem er svarað eins fljótt og mögulegt er. Við höfum einnig stofnað sérstakan samskiptahóp sem samanstendur af starfsmanni frá Kópavogsbæ og tengiliðum frá hvorum framkvæmdaaðila fyrir sig.“
Fréttastofa gerði uppbyggingunni í Kópavogi skil síðasta sumar.
Hefur bænum borist kvartanir vegna málsins? Óttastu að þeim fjölgi eftir því sem framkvæmdasvæðið stækkar?
„Það er ljóst að það verður rask en verkefnið er vel undirbúið og allt gert til þess að ónæði og rask sé lágmarkað eins og mögulegt er og sá fasi sem valdi hvað mestu raski taki sem stystan tíma. Kópavogsbær hefur gott eftirlit með framkvæmdunum og fylgist grannt með gangi mála.“
Ásdís segir óvissuna almennt versta. Því hafi bærinn lagt ríka áherslu á að vanda vel til verka þegar kemur að upplýsingagjöf meðan á framkvæmdum standi. Hún segist hafa trú á því að þegar verkefnið verði komið almennilega af stað þá muni viðhorfið breytast og kvartanir verða færri.
„Mest um vert er að þetta er upplyfting fyrir svæðið - ekki síst þá íbúa sem þar búa nú þegar. Við höfum fengið fjölda skilaboða frá íbúum á svæðinu sem eru spenntir fyrir komandi uppbyggingu, líta jákvæðum augum á verkefnið og lýsa því fegnir að hér sé loksins verið að laga umhverfi sem hingað til hefur ekki þótt barnvænt. Þá hafa menningarunnendur hrósað þessari framtíðarsýn sem er mjög jákvæð viðbót við sterka menningarmiðju bæjarins í Hamraborg.“