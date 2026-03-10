Birta sönnunargögn um að Bandaríkjamenn hafi verið ábyrgir fyrir árásinni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. mars 2026 22:40 Frá jarðarför stúlknanna og starfsfólki skólans. Getty Erlendir fjölmiðlar hafa birt sönnungargögn sem benda til þess að bandarískt flugskeyti hafi hæft stúlknaskóla í Íran. Að minnsta kosti 168 létust í árásinni, af þeim voru langflestir ungir nemendur við skólann. Bandaríkjaforseti segir Írani ábyrga. Á fyrsta degi árása Bandaríkjanna hæfði flugskeyti stúlknaskóla í Íran en bæði nemendur og kennarar voru í byggingunni. Stór hluti skólans hrundi en hann var í jaðri lóðar herstöðvar Minab í suðurhluta Íran. Byggingin var áður hluti af herstöðinni en var fyrir níu árum aðskilin herstöðinni og breytt í skóla. Þegar hefur verið staðfest að þegar flugskeytið hæfði skólann voru Bandaríkjamenn að gera árásir á aðrar byggingar í áðurnefndri herstöð. Nú hafa fjölmiðlarnir New York Times, BBC og The Guardian birt sönnunargögn sem benda öll til þess að Bandaríkjamenn séu ábyrgir. Leitað í rústum skólansAP Á myndskeiðum sem fréttastofurnar hafa undir höndum sé hægt að fullyrða að bandarísk flugskeyti af gerðinni Tomhawk hafi hæft herstöðina við hlið skólans á sama tíma og árásin var gerð á stúlknaskólann. Her Bandaríkjanna er sá eini sem bæði tekur þátt í átökunum og notar flugskeyti af þessari gerð. Fyrir helgi var greint frá því að að rannsakendur Bandaríkjahers telji líklegt að Bandaríkjamenn beri ábyrgð á árásinni en það ekki fullyrt. Donald Trump Bandaríkjaforseti var spurður út í árásina um helgina og sagði hann Írani bera ábyrgð á árásinni. „Við höldum að skotið hafi komið frá Írönum því þeir eru mjög ónákvæmir, eins og þú veist, með skotvopnin þeirra. Þeir eru alls ekki nákvæmir,“ sagði forsetinn við blaðamenn um borð í Air Force 1 flugvélinni. Gervihnattarmynd af herstöðinni og skólanum eftir árásina. Skólinn var efst fyrir miðju.AP Enginn fulltrúi Bandaríkjanna hefur endurtekið orð forsetans heldur sé árásin einungis til rannsóknar. Á korti sem Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sýndi á blaðamannafundi 4. mars sést hvar Bandaríkjamenn gerðu árásir í Íran. Á kortinu má sjá að Bandaríkjamenn gerðu fyrst árásir á sunnarverðan hluta landsins, þar sem stúlknaskólinn var. Umrætt kort sem sýnir árásir framkvæmdar af Bandaríkjunum á fyrstu hundrað klukkustundum átakanna.AP The Guardian birti mynd af leifum sprengjunnar en getur þó ekki staðfest að þær komi frá flugskeytinu sem lenti á skólanum. New York Times hefur greint myndina og greinir frá því að þar megi sjá merki Globe Motors, framleiðenda frá Ohio-fylki. Þá sjást orðin „Búið til í Bandaríkjunum“ (e. Made in the USA). Fordæma árásirnar Sameinuðu þjóðirnar gagnrýndu árásina harðlega og sögðu í yfirlýsingu að þau hefðu miklar áhyggjur af áhrifum hernaðarárásanna. Nemendur sem væru á stað sem helgaður er námi séu verndaðir samkvæmt alþjóðalögum um mannréttindi. Flestar stúlkurnar voru á milli sjö og tólf ára gamlar. Árásin er sú mannskæðasta af árásum Ísraela og Bandaríkjamanna frá upphafi átakanna 28. febrúar. Íran Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Ísrael